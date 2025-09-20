Pipas de Guatemala abastecerán con agua a la población afectada por trabajos de tubería 

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado ingresó al país una flota de camiones cisterna desde la Ciudad de Guatemala y Asunción Mita que se suman a las labores para distribuir agua en las zonas afectadas mientras se realizan los trabajos de reparación de la tubería que abastece al 30 % del AMSS.

La Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) trabaja en la reparación de una tubería de 48 pulgadas entre la Estación Central y San Ramón, está ya había sido reparada pero volvió a colapsar cuatro horas después de haber sido intervenida. Esto se tradujo en la destitución del anterior presidente de ANDA, Jorge Castaneda, para nombrar a Dagoberto Arévalo.

Esta tubería forma parte del Sistema Zona Norte, responsable de abastecer a numerosas familias del AMSS y La Libertad, quienes hoy deben sobrevivir comprando el vital líquido, pues el plan de contingencia, impulsado por el Gobierno se ha limitado a regalar botellas y fardos de agua en algunas comunidades para que cocinen, se bañen y tomen.

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado varias pipas llegaron desde Guatemala para abastecer con agua potable a la población afectada. La Secretaria de Prensa de la Presidencia informó que luego se incorporará otro grupo de pipas, provenientes siempre del mismo país.

Paralelamente a la distribución de agua, se avanza en la instalación de las vigas longitudinales que sostendrán el puente donde se colocará la tubería de 48 pulgadas. Durante la jornada, también se colocó la base del puente, un paso clave en la reparación de este ducto de gran presión que abastece a miles de familias del área metropolitana.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, sostuvo que ahora están en fase 4. «En este momento ya las vigas fueron instaladas, ya están reforzadas y lo que se está preparando son las cunas donde se va a sostener la tubería. Esa fase es bien delicada, porque tiene que soldarse milimétricamente todo y eso es lo que vamos a trabajar durante esta mañana».

La fase 5 será comenzar a bombear agua para verificar que la tubería quede herméticamente sellada y sin fugas; una vez concluida, pasarían a bombear directamente hacia los tanques y llenar todos los tanques.

Mientras tanto la población que se ha visto afectada por estos trabajos tratan de abastecer se con agua que llevan algunas pipas.