PNC detiene a sujeto que mantenía encerrada su pareja sin comida

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que mantenía privada de libertad a su pareja sin comida ni condiciones para hacer sus necesidades.

Este sábado Juan Carlos Torrento González, de 50 años de edad, fue detenido por tener encerrada a su compañera de vida. Dejaba a la víctima de 28 años, en un cuarto pequeño de un mesón, bajo llave, sin comida, ni condiciones para hacer sus necesidades, informó la PNC.

“Fuimos alertados cuando pedía auxilio en colonia Los Rivas, en Ashapuco, Ahuachapán Centro, y de inmediato acudimos al llamado”, añadió la institución policial.

El sujeto fue ubicado sobre la 4ª avenida Norte, en la ciudad de Ahuachapán, será remitido por privación de libertad.