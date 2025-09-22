Fuertes lluvias de esta tarde provocaron inundaciones en el AMSS

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las fuertes lluvias de este domingo provocaron inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos, calles cerradas por desprendimientos de escombros. Las lluvias dejan en descubierto la vulnerabilidad de El Salvador ante estos fenómenos climáticos.

Uno de los puntos donde las lluvias causaron estragos fue en la calle que conduce hacia El Boquerón, ésta permaneció cerrada luego que las fuertes lluvias arrastraran piedras y formaron lodo en la zona. Equipos de la alcaldía de La Libertad Sur realizaron trabajos para habilitar el paso.

Las lluvias de este domingo también dejaron la formación de una cárcava sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador Centro. Equipos de Protección Civil llegaron a la zona para repararla y evitar accidentes de tránsito.

La calle del sector del puente Agua Caliente, en Soyapango, permaneció cerrada debido a la crecida del río. Todos los vehículos fueron retornados hacia el sector del bulevar del ejército o para La Garita. También se reportaron afectaciones en el sector de La Sabana en Ciudad Merliot debido a las lluvias, fuertes correntadas fueron registradas por los mismos ciudadanos.

Habitantes de la Colonia Nicaragua, San Salvador reportaron una crecida de corriente en la quebrada ubicada cerca del Parque Saburo Hirao, tras las lluvias.

Las lluvias también provocaron el desbordamiento de un río en la Comunidad El Cacao 1, entre San Salvador y Soyapango. Se reportó que familias se autoevacuaron para evitar tragedias. Protección Civil realizó un cierre preventivo en la Colonia Médica debido a las inundaciones registradas en la zona, con el objetivo de reducir riesgos a peatones y prevenir daños a los automovilistas.

