Arsenal pierde dos puntos en pugna por liderazgo del fútbol inglés

Compartir

Londres/Prensa Latina

El Arsenal empató este domingo 1-1 ante el Manchester City por la quinta jornada de la Liga inglesa de fútbol y quedó a cinco puntos del líder, el Liverpool, ganador el sábado 2-1 del Everton.

Gabriel Martinelli aprovechó una media salida del portero Gianluigi Donnarumma para con una valesina marcar el gol de la igualada del club londinense ya en el descuento (minuto 93).

El equipo de Pep Guardiola tuvo el partido a su favor desde el 1-0 del noruego Erling Haaland a los 10 minutos, un contragolpe mortal iniciado y finalizó por el nórdico.

En los otros partidos dominicales, el Aston Villa igualó 1-1 en su visita al Sunderland, a pesar de jugar con uno más durante una hora de encuentro por la expulsión de Reinildo Mandava, y el Newcastle igualó sin dianas con el Bournemouth de Andoni Iraola.

Un tanto de Matty Cash al minuto 75 decretó el empate para los hombres del entrenador francés Régis Le Bris y Wilson Isidor en el 67 dio ventaja transitoria a los Villanos. Resultados de la quinta jornada:

Sábado:

-Liverpool — Everton 2-1.

-Brighton & Hove Albion — Tottenham Hotspur 2-2.

-Burnley — Nottingham Forest 1-1.

-West Ham United — Crystal Palace 1-2.

-Wolverhampton — Leeds United 1-3.

-Manchester United — Chelsea 2-1.

-Fulham — Brentford 3-1.

Domingo:

-Bornemouth — Newcastle United 0-0.

-Sunderland — Aston Villa 1-1.

-Arsenal — Manchester City 1-1.

Tabla de las primeras posiciones:

1. Liverpool con 15 puntos

2. Arsenal con 10 puntos

3. Tottenham Hotspur con 10 puntos

4. Bornemouth con 10 puntos

5. Crystal Palace con 9 puntos

6. Chelsea con 8 puntos

7. Sunderrlanda con 8 puntos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...