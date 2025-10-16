Pronostican lluvias y tormentas de moderadas a fuertes durante la tarde y noche

Redacciones Nacionales

Pese a que la baja presión con potencial de desarrollo se ha desplazado hacia el sur de México, alejándose gradualmente de la región, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene cercana a las costas de Centroamérica, por lo cual, en El Salvador, las condiciones atmosféricas continúan inestables, para las próximas horas se prevén lluvias y tormentas localizadas en distintas zonas del país, de moderadas a fuertes durante la tarde y noche.

“Desde temprano del jueves se tendrán lluvias en la zona costera, la cadena volcánica y la zona norte, por la tarde continuarán las lluvias y tormentas provenientes del sector costero sobre todo el país, con movimiento hacia el noreste y el este”, indicó el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para la noche, se prevén diferentes periodos de lluvia en la cadena volcánica y la zona costera, estas condiciones se deben a la influencia de la ZCIT, una baja presión al sur de México y una nueva onda tropical.

Según el MARN, las temperaturas diurnas se mantendrán cálidas durante el día, alcanzando valores de hasta 36 °C, mientras que, las mínimas rondarán los 18 °C en valles interiores. Durante las tormentas se pueden generar ráfagas de viento que superen los 40 kilómetros por hora (km/h).

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que en los últimos días se han registrado cuatro fallecidos relacionados con las lluvias, en diferentes circunstancias, dos personas fueron arrastradas por una quebrada, una murió a causa de un derrumbe y otra por la caída de un rayo.

Recalcó que se mantiene la alerta naranja y que hay cinco albergues activos a escala nacional, uno en San Salvador, uno en Usulután y tres en La Libertad, haciendo un total de 108 personas refugiadas.

“La variabilidad climática que estamos experimentando es la causa principal de las lluvias convectivas registradas en el territorio, es fundamental mantener una mirada crítica para identificar zonas de riesgo cercanas a nuestro entorno y atender siempre las recomendaciones emitidas por Protección Civil”, expresó Amaya.

Enfatizó el llamado a no cruzar ríos ni quebradas debido al alto riesgo de ser arrastrados por la corriente, en la medida de acatar las recomendaciones se evitan incidentes durante la época lluviosa; las clases continúan suspendidas en el sector público por el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecida de ríos.

Para las próximas, se recomienda atención por posible caída de árboles y otros elementos, debido a una combinación del viento y la humedad del suelo.

