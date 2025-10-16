Denuncia en España complicidad de PDDH ante abusos cometidos por el gobierno

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los abogados y voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz y Rudy Joya, sostuvieron en Madrid, España, diversas reuniones y encuentros donde expusieron, con pruebas, el nulo papel de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, quien es cómplice de los abusos cometidos por el gobierno “inconstitucional” de Nayib Bukele.

Recientemente, en su entrevista por la reelección como procuradora de Derechos Humanos, Caballero afirmó que durante su gestión no ha recibido ninguna denuncia de tortura, sin embargo, solo UNIDEHC, junto a MOVIR, presentó cientos de denuncias con pruebas, sobre graves vulneraciones de derechos humanos.

“Presentamos diversos casos, incluyendo torturas, pero nunca contestó, ni siquiera se nos ha notificado y no nos llamó a reunirnos”, aseguró Cruz.

Cruz explicó que una de las reuniones fue con la adjunta del Defensor del Pueblo en España, Patricia Bárcena, a quien le expusieron las graves violaciones de derechos humanos que suceden en El Salvador.

Asimismo, se reunieron con Sonia González, de la Fundación Paz y Solidaridad, para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en El Salvador, especialmente en el contexto del régimen de excepción declarado hace tres años y medio.

Durante el encuentro, dieron a conocer varios casos que demuestran la grave situación de vulneración de los derechos humanos que atraviesa la población en El Salvador; asimismo, la adjunta se ha interesado por el estado de las solicitudes de protección internacional de los representantes de UNIDEHC en España.

En la reunión también estuvo presente la directora de la Unidad de Apoyo del Defensor del Pueblo, Carmen Comas-Mata.

La Interpol accedió a emitir alerta roja para capturar a los abogados, acusados de “agrupaciones ilícitas”, sin embargo, tanto Ivania Cruz como Rudy Joya permanecen en España con medidas de protección internacional, y han solicitado asilo, debido a la creciente persecución por parte del gobierno de Nayib Bukele.

