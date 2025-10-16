Página de inicio » Nacionales » “Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca”: Karina Sosa

“Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca”: Karina Sosa

Redacción Nacionales 16 octubre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en “Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca”: Karina Sosa 316 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del Parlamento Centroamericano, representante de El Salvador por el FMLN, Karina Sosa, se refirió en Encuentro con Julio Villagrán a los ataques que ha tenido el partido  de izquierda en las últimas semanas, donde incluso anuncian que solicitarán al TSE la cancelación del partido.

Karina Sosa, actual diputada del PARLACEN, electa bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que estos ataques se derivan de la narrativa de intimidar al partido y su lucha con el pueblo.

“Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca. Todas estas cosas que están pasando relacionadas a mi partido, pues a mi lo que me indica es que les generó algún movimiento al vernos juntos el fin de semana”, comentó Sosa en referencia a la finalización del Congreso del partido, y la supuesta división interna.

Sobre la posible solicitud del Círculo de Reflexión Política al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cancelar al FMLN y ARENA, por presunto fraude electoral, Karina Sosa señala que la intención no es «ninguna novedad», pues ya “sabían” que personeros del Gobierno querían cancelarlos para así no tener competencia.

“Ya lo sabíamos solo que (ahora) encontraron a sus valientes para empezar a decirlo con fuerza (…) yo quisiera ver si se atreven realmente, porque eso sería gritarle al mundo entero que se está consolidando día tras día una dictadura y que en este país se va rumbo a partido único», manifestó la diputada Sosa.

Tags

Ver también

Denuncia en España complicidad de PDDH ante abusos cometidos por el gobierno

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Los abogados y voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.