“Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca”: Karina Sosa

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del Parlamento Centroamericano, representante de El Salvador por el FMLN, Karina Sosa, se refirió en Encuentro con Julio Villagrán a los ataques que ha tenido el partido de izquierda en las últimas semanas, donde incluso anuncian que solicitarán al TSE la cancelación del partido.

Karina Sosa, actual diputada del PARLACEN, electa bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que estos ataques se derivan de la narrativa de intimidar al partido y su lucha con el pueblo.

“Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca. Todas estas cosas que están pasando relacionadas a mi partido, pues a mi lo que me indica es que les generó algún movimiento al vernos juntos el fin de semana”, comentó Sosa en referencia a la finalización del Congreso del partido, y la supuesta división interna.

Sobre la posible solicitud del Círculo de Reflexión Política al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cancelar al FMLN y ARENA, por presunto fraude electoral, Karina Sosa señala que la intención no es «ninguna novedad», pues ya “sabían” que personeros del Gobierno querían cancelarlos para así no tener competencia.

“Ya lo sabíamos solo que (ahora) encontraron a sus valientes para empezar a decirlo con fuerza (…) yo quisiera ver si se atreven realmente, porque eso sería gritarle al mundo entero que se está consolidando día tras día una dictadura y que en este país se va rumbo a partido único», manifestó la diputada Sosa.

