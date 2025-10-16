FMS teme que escuela Argentina sea demolida para parqueo

Compartir

“Padres y madres de familia se les comunica oficialmente que a partir del día lunes 13 de octubre del 2025 las clases quedan suspendidas, ya que nuestra institución será reconstruida y con mobiliario nuevo, las clases las desarrollaremos virtualmente”, este fue el aviso publicado el pasado 11 de octubre en la página de Facebook del centro escolar República de Argentina, en las cercanías del Cine Libertad.

La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, hizo un llamado a los padres de familia a estar pendientes, porque hay intereses de convertir la escuela República de Argentina en parte de un centro comercial, que el gobierno está planeando junto al Cine Libertad.

Zúniga reiteró que la escuela fue construida con el propósito de brindar educación pública, por lo tanto, este fin no se puede cambiar para favorecer a personas privadas. El temor es que este inmueble sea convertido en un parqueo de un centro comercial.

Zúniga explicó que en el año 2024 se dio un intento de cerrar esta escuela, porque el terreno lo iban a convertir en un parqueo de esa manzana donde están construyendo el Cine Libertad en el centro de San Salvador, sin embargo, los padres de familia se pronunciaron en contra y cuestionaron a las autoridades en cuánto habían vendido la escuela Argentina, pese a eso, el año escolar continúo hasta el aviso de la semana pasada del cierre.

“Ahora de nuevo es el intento del cierre de esta escuela con el pretexto que la van a remodelarla, también los padres están atemorizados y con la curiosidad de por qué tan de repente y sin una planificación interrumpir así un año lectivo que ya está próximo a terminar. En el mes de octubre finaliza las clases, las dos primeras semanas de noviembre son para las evaluaciones finales, luego las matrículas y clausuras”, expresó.

Debido al aviso publicado por el escuela Argentina, se pensaba que el sábado demolerían la infraestructura, pero el lunes 13 de octubre estaban desocupando las instalaciones, la preocupación de los padres de familia es que esto sea un pretexto para demoler el centro escolar, luego aparecer con otro proyecto y los alumnos se queden sin estudiar en ese lugar.

El FMS exigió a las autoridades del Ministerio de Educación que el centro escolar sea reparado lo antes posible y se la entreguen a la comunidad educativa, porque el fin de construir la escuela Argentina hace muchísimos años, era cumplir con el derecho a la educación.

