A nadie le importa la opinión del Círculo de Reflexión Política: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, sostuvo que “a nadie le importa la opinión del grupo”, en referencia al “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, quien pedirá al TSE, la cancelación de los partidos ARENA y FMLN.

Es de recordar que este grupo autollamado “intelectuales”, informaron hace unos días que solicitarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de los partidos políticos, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) “por haber cometido fraude en las elecciones de 2014, tanto en la primera como en la segunda vuelta”, señaló el Círculo en un boletín.

El supuesto argumento es que ambos partidos “les entregaron, por medio de sus enviados, miles de dólares para que los miembros de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y la del Barrio 18 le dieran la orden a sus respectivos pandilleros y a los familiares de estos para que emitieran el voto a favor de los candidatos presidenciales”. Recientemente, hubo condenas para exfuncionarios del FMLN y de ARENA por ese tema.

“A nadie le importa la opinión de este grupo, no sé a quién representan, no sé si tienen personería jurídica, lo que sí leemos es que son pagados por instituciones del Estado, uno de ellos, Juan Contreras, es asesor en la Asamblea Legislativa, ganando entre dos mil y tres mil dólares cuando un médico gana menos de mil, que salva vidas”, comentó Manuel Flores, secretario general del FMLN, en el espacio de entrevista, Diálogo con Ernesto López.

A juicio del dirigente político, quienes conforman este círculo son personas que han trabajado en la Asamblea Legislativa o en cargos oficiales, como el caso de Aldo Álvarez, ex embajador de El Salvador en China, a quien se le señaló de actos de corrupción, dijo Flores.

El “Círculo de Reflexión Política” lo conforman Mélida Villatoro, Nelson Flores, Mauricio Rodríguez, Rafael Góchez, René Martínez, Juan Contreras, Aldo Álvarez y Oscar Martínez Peñate. Todos, aliados del Gobierno.

“Yo creo que a muy poca gente le importan sus opiniones”. “Yo quisiera preguntar a quién representan de verdad esa gente”, cuestionó Flores en el espacio de entrevista.

Sobre la sentencia impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador a ex funcionarios de Gobierno y al exedil de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Manuel Flores comentó que esta sentencia “es contra funcionarios de gobierno, no contra el partido”.

“Ellos actuaron como funcionarios de gobierno, no como miembros del FMLN. En ese caso creo que esta gente (el círculo) la está elevando; están haciendo su trabajo este grupo de personas que se reúnen, les pagan por eso, para hablar del frente y comenzar a hacer propuestas, (pero), a muy poca gente le importan sus opiniones realmente”, planteó.

Investigaciones periodísticas también han señalado que funcionarios del actual Gobierno y pertenecientes al partido Nuevas Ideas, han negociado con las pandillas. Incluso, un mismo líder pandillero confirmó las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas. Este planteamiento, no lo tocan este círculo de “intelectuales”.

“Lo mismo podríamos decir con Nuevas Ideas. El mismo medio que hizo la investigación (de negociaciones con pandillas) ha culpado a Nuevas Ideas en una investigación también de negociación con pandillas. Entonces, ¿estos señores van a poner también la demanda para cancelar Nuevas Ideas?. Esto es precisamente un trabajo orquestado contra el frente”, comentó Flores.

A juicio del dirigente político, existe un miedo que el partido participe en los comicios de 2027, donde se elegirán a diputados, alcaldes y nuevamente presidente de la República, pero en esta ocasión para un periodo de 6 años; según las reformas aprobadas por el oficialismo hace unos meses.

“¿Y cuál es el miedo, pues, que participemos en las elecciones?, por eso están reformando la Constitución, por eso están reformando las leyes para adaptarlas a sus gustos”, reprochó Manuel Flores.

Pese a los ataques, Manuel Flores sostuvo que se encuentran en la planificación dentro del partido. “Acabamos de finalizar el Congreso donde hemos lanzado las líneas estratégicas de cara a los próximos 20, 30, 40, 50 años. No solamente de cara al partido, sino, también, de cara al país, en materia económica, social, educativa y de todos los aspectos de la vida cotidiana”.

“Nos preparamos para la Convención Nacional de diciembre y en esa Convención decidimos si participamos o no en las elecciones. ¿Por qué? Porque la decisión del partido es colectiva, no la tomo yo, ni la Dirección Nacional, la toma la base. Hoy el partido lo conduce la base”, informó Flores.

Las acciones o declaraciones que hace el círculo, según dijo Flores, son para desviar la atención de los temas que le generan una mala imagen al Gobierno, como el tema del bitcoin, las escuelas, el tren y aeropuerto del pacífico, los préstamos cada semana, la falta de transparencia entre otros temas.

