Reeligen a Raquel Caballero para la PDDH: Oposición lamenta decisión

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa reeligió a Raquel Caballero de Guevara como procuradora de derechos humanos, a pesar de que su administración ha sido fuertemente cuestionada por guardar silencio sobre las múltiples violaciones a derechos humanos.

Es de recordar que el 6 de octubre, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los cinco candidatos a procurador de Derechos Humanos para conocer sus perfiles profesionales y ejes de trabajo.

En sesión plenaria de este miércoles 15 de octubre, los parlamentarios eligieron al ocupante del cargo el cual estará desde este 16 de octubre hasta el 15 de octubre de 2028.

La Comisión Política no dictaminó un nombre en específico para el nuevo procurador; sino que los 5 nombres fueron enviados al Pleno para que los 60 legisladores decidieran. Este mecanismo ha sido utilizado desde la llegada del oficialismo a la Asamblea Legislativa.

Los candidatos a procurador fueron: Raquel Caballero de Guevara (actual procuradora), Carolina María Hernández de Hernández, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, Roswall Gregorio Solórzano Hernández y David Oswaldo Escobar Menéndez.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso en el pleno reelegir a la actual funcionaria. El trabajo de la actual procuradora ha sido poco o nulo sobre la protección de La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, señaló que si bien los candidatos pueden cumplir los requisitos, las entrevistas demuestran si la persona es idónea al cargo. En la entrevista a la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, las respuestas «no cumplían lo necesario», enfatizó.

«Se volvía una respuesta de una persona que encubría, se volvía cómplice y silenciaba la realidad de los derechos humanos dentro de nuestro país», añadió Villatoro.

«Yo, por ejemplo, le pregunté si había personas que habían sufrido tortura y ella me decía que no. Entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí había casos de tortura en nuestro país», comentó Villatoro.

Justamente, la actual funcionaria negó que haya denuncias en la PDDH de torturas en las cárceles a pesar de que organizaciones de derechos humanos sí lo han documentado.

Mientras que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que este 15 de octubre “es un día muy triste para la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana”, ya que se eligió a una funcionaria que ha callado las violaciones de derechos humanos.

La legisladora sostuvo que El Salvador, desde la posguerra, “experimenta actualmente la etapa de mayores violaciones a derechos humanos por parte del Estado».

“Lamento profundamente y me parece grave que los Grupos Parlamentarios del oficialismo han propuesto a la actual titular de la PDDH para una reelección, y eso deja en evidencia que esta funcionaria ha sido muy útil a este régimen, ha sido útil porque ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que es, su mandato constitucional y legal”, añadió la funcionaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...