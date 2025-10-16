Aprueba $149 millones para Hacienda proveniente de deuda; Villatoro cuestiona

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas aprobó un refuerzo de $149 millones al Ministerio de Hacienda provenientes de deuda para financiar “necesidades del Estado”, sin especificar destinos o programas; la legisladora, Marcela Villatoro, cuestionó la poca transparencia al realizar esta asignación presupuestaria.

Los legisladores aprobaron con 57 votos a favor y 3 en contra (VAMOS y ARENA) una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 a fin de asignar $149,625,000 al Presupuesto del Ministerio de Hacienda, estos recursos provienen de la emisión de Títulos Valores de Crédito.

Es de recordar que, en mayo de 2024, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que obtuviera recursos por $1,500 millones de la emisión o ejecución de Títulos Valores de Crédito, otros tipos de instrumentos financieros y/o una combinación de los mismos en dólares de los Estados Unidos de América.

Estos fondos serían destinados “para necesidades generales del Estado y/o la financiación de manejo de pasivos”.

Al respecto, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro cuestionó la poca transparencia que se hace desde el Gobierno y que no exige el oficialismo.

“Aquí está (muestra el decreto a la prensa), consta de dos artículos nada más y ahí no dice ninguna especificación, ni de plazo, ni de cuánto, ni para dónde”, planteó la legisladora. El decreto no menciona los rubros, destinos o programas a financiar con esos fondos; solamente, menciona que serán “para necesidades generales del Estado”.

Villatoro sostuvo que estas interrogantes no son invento, “sino es una falta total de transparencia para la población salvadoreña que al final no conoce a dónde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno hace, y en especial esta, que no lo tiene clarificado en ningún momento”.

“Es lamentable porque al final de cuentas es más deuda que la van a pagar las futuras generaciones; este gobierno es el que más se ha endeudado”, puntualizó la legisladora.

El economista César Villalona sostiene que cuando Bukele llegó a la Presidencia de la República, en junio de 2019, la deuda pública acumulada durante seis gobiernos y 30 años era de $19,241 millones. Para mayo de 2024, cuando Bukele terminó su primer mandato, la deuda estaba en $30,858 millones, o sea, había aumentado en $11,617 millones (60%). Al cierre del año 2024, la deuda aumentó en $1,314 millones y llegó a $32,172 millones, por lo que se espera que al cierre de este 2025, la deuda pública roce los $35,000 millones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...