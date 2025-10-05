Pronostican lluvias sobre la cordillera volcánica y sus alrededores

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que este domingo el cielo estará parcialmente nublado sobre las zonas altas, con énfasis en el área nororiental y sierra de Tecapa–Berlín, se han registran lluvias en Sonsonate, al sur de la cordillera del Bálsamo, Cabañas y San Miguel.

“Para la tarde continuarán las lluvias sobre la cordillera volcánica y sus alrededores, así como en sectores de la costa paracentral y zona oriental; además, se prevén tormentas en la zona norte del país”, detalló.

Según Medio Ambiente, existe alta probabilidad de anegamientos, crecidas, desbordamientos e inundaciones urbanas en la zona norte, cadena volcánica y franja costera del país, las afectaciones podrían presentarse en lugares como San Miguel y El Tránsito, con impactos en infraestructura, medios de vida y movilidad.

El MARN monitorea una zona en vigilancia al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde con una probabilidad de formación ciclónica del 40% en 48 horas y 70% en 7 días. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico Tropical Central, no afectará el tiempo atmosférico de El Salvador.

