Barcelona goleado en Sevilla y Real Madrid líder de LaLiga

Madrid/Prensa Latina

Un FC Barcelona, lastrado por el revés en Champions y varias ausencias por lesión, salió hoy del estadio Sánchez Pizjuán goleado 1-4 por el Sevilla y cediendo el liderato de la Liga española de fútbol al Real Madrid.

En un soleado domingo, el conjunto andaluz tomó ventaja 2-0, gracias a un discutido penal cobrado por Alexis Sánchez (minuto 13) e Isaac Romero (al 36), pero Marcus Rashford acercó al once blaugrana en el descuento de la primera parte.

El revés más álgido para el Barça de la era Hansi Flick se consumó luego de errar Robert Lewandowski un penal al 75, que hubiera supuesto el empate 2-2, tras lo cual, y ya en tiempo cumplido, Sevilla puso dígitos definitivos a la contra por intermedio de José Ángel Carmona (90′) y Akor Adams (90+5′).

Sin Raphinha, Fermín López y el portero titular Joan García, los culés cayeron 1-2 ante el París Saint Germain en Champions, ausencias a las que ahora se sumó la de Lamine Yamal ante el once andaluz, una combinación de lesiones y derrota europea que evidentemente les tiene tocados. El Barça bajó ahora al segundo escalón de la LaLiga con 19 unidades, dos menos que el Real Madrid, que asumió la cima tras un triunfo 3-1 ante Villarreal, equipo que sigue tercero con 18, por delante de Sevilla, Elche y Athletic Bilbao, todos con 13 rayas, a la espera del desafío del lunes del Atlético de Madrid (12) ante el Celta de Vigo.

En otros resultados del domingo, el Real Betis remontó en el RCDE Stadium, en nueve minutos, la ventaja inicial conseguida por Pol Lozano para el Espanyol. Tras la reanudación, el Cucho Hernández (min. 54) y Abde (min. 63) devolvieron la sonrisa a los béticos, que respiraron hondamente en el añadido, cuando Paul López paró un penalti a Puado en el minuto 100 y así amarró la victoria.

En Anoeta, un gol del uruguayo Alfonso “Pacha” Espino, apenas seis minutos después de pisar el césped, le dio una victoria oxigenante 1-0 al Rayo Vallecano, su segunda en la temporada, en detrimento de una Real Sociedad, hundida con apenas cinco puntos (solo un triunfo y cuatro reveses) en el penúltimo lugar de la tabla.

Y el Deportivo Alavés venció 3-1 al Elche, que lo llevó hasta mitad de tabla con 11 puntos, igual que Getafe, por detrás del Betis y el Espanyol, ambos con 12, ubicados octavo y noveno, respectivamente.

