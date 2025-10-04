MARN prevé lluvias para la tarde del sábado

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para la tarde de este sábado lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en la zona norte del país.

“En la noche, las lluvias se tendrán en la zona norte, central y oriental, las lluvias pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento ocasionales que superen los 35 kilómetros por hora (km/h). El ambiente se mantendrá poco cálido en el día, fresco en la noche y la madrugada”, informó.

Estas condiciones se deben a una onda tropical y a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, que aportan humedad hacia la región centroamericana, favoreciendo las lluvias en el territorio nacional.

El MARN prevé inundaciones y crecidas súbitas en Metapán, Citalá, Nueva Concepción, Chalatenango y alrededores, debido a lluvias intensas.

Estas condiciones podrían afectar temporalmente la movilidad e infraestructuras y además, generar desbordamientos de ríos y quebradas afectando zonas cercanas a sus riberas, sin daños en la infraestructura.

