UES desarrolla prueba de conocimiento para aspirantes a ingreso 2026

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Universidad de El Salvador (UES) desarrolló este sábado la prueba de conocimiento general para los aspirantes que desean estudiar una de las más de 80 carrera ofertadas por la institución en las diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, ciencias sociales, humanísticas, agronómicas, ciencias de la salud, económicas e ingenierías.

Este 4 de octubre la prueba fue en la sede central de la UES, Facultades Multidisciplinarias Paracentral, en San Vicente, y Occidental en Santa Ana. El domingo 5 de octubre, la prueba será en la Facultad Multidisciplinaria Oriental.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, dijo que para esta prueba de admisión han aplicado alrededor de 13 mil 500 aspirantes que buscan un cupo en la única universidad pública del país, el examen consta de 100 preguntas de las materias de matemática, ciencias, sociales y lenguaje.

“Más de 13,500 personas han dado un paso decisivo en su camino hacia la educación superior, en la UES reconocemos su esfuerzo y les brindamos todo nuestro apoyo para que puedan continuar sus estudios en la institución pública más grande del país”, sostuvo Rosa Quintanilla.

Los resultados de la prueba estarán publicados en el expediente de cada aspirante el próximo 25 de octubre, para aprobar la prueba y ser seleccionado como estudiante de la UES, es requisito obtener entre 50 y 100 puntos y dependerá de los cupos asignados por cada facultad.

