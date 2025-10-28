Presupuesto de la DOM incluye $371 millones para gestión de proyectos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección de Obras Municipales (DOM) tendrá $441 millones para 2026, un incremento de $15.6 millones respecto al 2025. La instancia legislativa cita a los funcionarios de las diferentes carteras para que expliquen su presupuesto asignado para el próximo año.

Diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al representante de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), Víctor Jiménez, quien expuso las estrategias y programas que ejecutará la institución con los fondos que se le asignen, los cuales ascienden a $441,456,718, un incremento de $15,657,186 en comparación al presupuesto 2025.

Es de recordar que la DOM fue creada en el año 2021, luego de quitarle a las alcaldías el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES). Jiménez explicó que la DOM ha ejecutado 9,600 proyectos desde su fundación.

El funcionario destacó que se continuará el programa “Dos escuelas por día”, que hasta la fecha lleva más de 300 institutos nacionales intervenidos. En 2026, seguirán sumando más centros escolares.

“Los diseños de las escuelas son nuevos, de calidad, seguros. Le estamos cambiando las condiciones de infraestructura a las futuras generaciones y dignificando el trabajo de los maestros”, aseguró el representante de la DOM.

Jiménez sostuvo que los fondos que se le otorgarán a la DOM serán invertidos en obras municipales, en funcionamiento institucional, en capacitaciones, entre otras acciones.

Para el funcionamiento administrativo y operativo de la institución se destinarán $34, 460,304. Para la gestión de Proyectos de Obras Municipales se asignan $371,321,862

Entre los proyectos que la DOM ejecutará está el programa de obras municipales para infraestructura y equipamiento de centros educativos a escala nacional. Para eso se destinarán $101.9 millones.

Además, la institución hará mejoras y equipará el Hospital San Juan de Dios, situado en el departamento de Santa Ana, a un monto de $71 millones. Lo mismo se realizará en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en San Miguel, por lo que se requerirán $67 millones.

La DOM tiene contemplado ejecutar el programa de obras municipales para la infraestructura vial a escala nacional, en el que se hará una inversión de $64 millones.

Un dato que destaca en el presupuesto de la DOM para el siguiente año es que se reducen $4 millones para el programa de la Erradicación de la Pobreza en El Salvador. Para 2026, será de $1 millón, mientras que para 2025 fue de $5 millones, Es de aclarar que este programa también está en otras carteras, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Local le asigna a este programa $25 millones.

