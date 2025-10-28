Dictaminan a favor de la contribución azucarera y exoneraciones fiscales 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó a favor de establecer la contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras para financiar el presupuesto del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) durante el ejercicio fiscal de 2026.

Según la propuesta, la contribución sería de $0.000891 por libra de azúcar extraída. El CONSAA fue creado en 2001 y es la entidad responsable de la aplicación de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador.

La misión de esta es fomentar la colaboración entre los productores de caña y los ingenios azucareros, el crecimiento sostenible de la producción de azúcar, el fortalecimiento de la inversión, la investigación en el sector agrícola y el mejoramiento genético de la caña.

Laura Arce, subdirectora general del presupuesto, explicó a los diputados que el artículo 16 de dicha ley establece que la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ministerio de Hacienda, determine la contribución que deberán pagar los productores de caña y las centrales azucareras por libra de azúcar extraída.

La funcionaria destacó los beneficios de esta contribución. Entre ellos, mencionó que permitiría apoyar al sector agroindustrial azucarero, considerado un “pilar clave” para el crecimiento económico y social del país. Además, la contribución mejoraría la productividad y competitividad del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, garantizaría una fuente de financiamiento estable para el CONSAA, lo que facilitará la continuidad de sus esfuerzos para promover la justicia, la racionalidad y la transparencia en la agroindustria azucarera.

Los diputados de la Comisión de Hacienda también emitieron un dictamen favorable para exonerar a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) del pago de impuestos por la introducción de un vehículo al país. Esto incluye el de la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) por la importación y el costo de la primera matrícula.

Lo que representa una eximición estimada de $27,275.86. Además, se suprimirían los costos por bodegaje. El automóvil sería rifado por la institución el 13 de noviembre de 2025. El evento es realizado anualmente para recaudar fondos y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Los legisladores también aprobaron un dictamen que también exime de los mismos tributos a la Fundación Teletón Pro Rehabilitación (FUNTER), por la introducción al país de dos vehículos, un automóvil y una motocicleta. Con ello, la Fundación realizará la “Rifa Teletón 2025”, a efectuarse el 18 de noviembre de 2025.

Estos dictámenes pasarán al pleno este miércoles en la sesión plenaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...