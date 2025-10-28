Accidentes de tránsito dejan por lo menos 11 personas lesionadas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento rescataron a un motociclista que cayó al fondo de un barranco, sobre el kilómetro 14, en la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.

En la emergencia fue necesario utilizar equipo de rescate vertical para extraer con éxito a la víctima, informaron autoridades de socorro.

Las víctimas de este percance fueron identificados como Daniel Castillo, de 28 años, y Fernando Javier Vanegas Durán, de 24, quienes presentaban múltiples fracturas, por lo que fueron trasladados al Hospital San Rafael.

Según las autoridades, entre el domingo y lunes, al menos once personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito.

Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) señalan que entre el 1 de enero y el 26 de octubre se han reportado 17,703 siniestros viales, que dejaron 10,530 lesionados y 961 muertos.

En la lista de lesionados se encuentra un motociclista que resultó golpeado luego de que un vehículo le invadiera el carril en el redondel Utila, en el distrito de Santa Tecla.

Cruz Verde informó que la víctima sufrió diversas lesiones en sus piernas, por lo que fue llevada a un centro asistencial socorristas de la institución.

La entidad de servicio también reportó que un hombre resultó con múltiples heridas tras caer de la motocicleta en la que se conducía sobre el kilómetro 22 y medio de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Martín.

Con respecto a los accidentes del domingo, por lo menos seis personas resultaron lesionadas tras volcar el pickup en el que se conducían sobre el Puente Papalón, en el Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel.

Cuerpos de Socorro como Cruz Verde, de San Miguel, asistieron a seis personas con traumatismos leves y crisis nerviosas. Uno de los pacientes fue trasladado a un centro asistencial.

Además, reportan que una joven fue atropellada en la 3a avenida Norte del casco urbano de Metapán. La víctima de 18 años fue reportada por la Cruz Roja Salvadoreña y trasladada al Hospital de Metapán.

