Dejan sin efecto alerta verde debido a ingreso de vientos nortes 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección General de Protección Civil dejó sin efecto la alerta verde emitida el pasado 22 de octubre, por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa. Esta decisión se debe a que desde el 27 de octubre ingresará al país el primer de viento norte.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que a partir de este lunes en El Salvador se prevé vientos nortes moderados, y ocasionalmente fuertes en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento, con intensidades entre 9 y 18 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas ocasionales superiores a 40 km/h.

“Incluso con la presencia de estos Vientos Nortes, se espera que continúe lloviendo de manera sectorizada, durante las tardes y las noches en la zona oriental, paracentral y costera. Los días se mantendrán cálidos, y las noches y madrugadas frescas. Con el ingreso del primer frente frío, se marca el inicio de la transición a la época seca”, indicó el MARN.

Durante las últimas horas, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana, Medio Ambiente registró vientos de hasta 30.9 km/h, mientras tanto, Jiquilisco, Usulután, reportó la temperatura máxima, con 35.6 ⁰C.

Los últimos días de la próxima semana, podrían registrarse temperaturas más frescas en las madrugadas, se recomienda a la población tener precaución y evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes, los cuales podrían ser más notables en zonas altas del país.

Las personas que desarrollan actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva, deben evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de iniciar, y, a su vez, atender las recomendaciones que indique la Dirección General de Protección Civil.

Para la madrugada de este martes, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias frente al sector costero, por la tarde, se prevén lluvias sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en el tramo nororiental.

“Por la noche, se prevén lluvias y tormentas sobre los sectores oriental y central, incluyendo áreas del AMSS, durante la madrugada del miércoles, se esperan lluvias en el sector costero central y oriental”, reiteró el MARN.

Estas condiciones se deben a una alta presión sobre el Golfo de México, que favorece el ingreso de vientos nortes sobre el territorio salvadoreño.

