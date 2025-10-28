UNIDEHC pide garantizar la vida y salud de Santos Melara 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) pidió al gobierno garantizar la vida y salud del dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, ya que hace unas semanas centros penales pidió a su familia ciertos medicamentos, lo cual evidencia la falta de tratamientos en las clínicas de las cárceles.

Melara padece hipertensión, diabetes y úlceras. En las primeras semanas de su detención los médicos del Estado informaron de un deterioro en su salud, que requirió atención especializada y traslado hospitalario. Lleva más de un año en prisión preventiva, sin comunicación con su familia ni abogados.

Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, explicó que la preocupación por la salud de Melara incrementa porque se estableció que en enero de 2025 tendría ciertas citas con médicos especialistas del Hospital Rosales, y posteriormente el tribunal de oficio podía solicitar el expediente clínico, lo cual hasta la fecha no se tuvo respuesta.

En noviembre de 2024, UNIDEHC presentó un escrito al Tribunal para solicitar que el Hospital Rosales donde se había hecho los exámenes y estudios a Melara remitiera el expediente clínico, para conocimiento de las partes y pedir una audiencia especial que se llevó a cabo en diciembre.

“La última notificación que recibimos fue la prórroga de plazo de instrucción del caso de los líderes de la Alianza Nacional, una situación que también la denunciamos en el momento, debido a ser una práctica dilatoria por parte de la Fiscalía, una táctica muy común en todos los casos de los presos políticos no se les resuelve la situación jurídica y mientras tanto, sigue en los centros penales donde existen muchas denuncias por violaciones de Derechos Humanos”, sostuvo.

Pese a que UNIDEHC ya no lleva el caso del dirigente de la Alianza Nacional, su familia ha manifestado en que los abogados continúen con la representación; la organización solicitó un nuevo estudio médico que hasta la fecha tampoco existe respuesta.

“Todas estas anomalías las denunciamos por parte del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado que está bajo custodia del Estado, lo que se encuentra en riesgo la salud y vida de José Santos Melara, vamos a seguir visibilizando y denunciando esta situación,

necesitamos respuesta de su salud, para solicitar una audiencia especial y que se le dé el cambio para medidas sustitutivas a la detención”, dijo Cruz.

Según la abogada, la solicitud es que con Melara sea el proceso al de Atilio Montalvo, integrante de la Alianza Nacional capturado el 30 de mayo de 2024, a quien debido a las enfermedades crónicas no solo le otorgaron medidas sustitutivas a la prisión, sino también de le garantizó su salud y vida.

Los integrantes de la Alianza fueron detenidos por el anuncio de protestas pacíficas, contra la toma de posesión inconstitucional de Nayib Bukele en junio de 2024.

En una reciente investigación de varios medios, se ha conocido que el caso contra los integrantes de la Alianza Nacional fue creado por la policía, a partir de una fuente “fantasma” que pudo estar en dos lugares distintos y distantes, uno es en Guazapa, San Salvador, y el otro en Sinaloa, México donde escuchó que los de la Alianza estaban preparando actos violentos.

