“No me van a intimidar ni a callar; ni a mí, ni a mi militancia”: Manuel Flores

Sobre demanda del Círculo de Reflexión Política:

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, destacó, en su conferencia de prensa de este lunes, que no lo callarán, a pesar de que existe la amenaza de una demanda de un grupo que dicen llamarse “intelectuales”.

La semana pasada, el “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, que se autollaman “intelectuales”, informó que presentarían en los próximos días, una demanda en los tribunales contra el secretario general del FMLN, Manuel Flores, por $250 mil por supuestamente afirmar que este grupo era financiado por instituciones del Estado, “lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros”, señaló.

Flores respondió que las declaraciones las hizo porque, según comentarios en redes sociales, este grupo sería financiado por el Gobierno para hablar a favor y promover el discurso oficialista.

Este lunes, en conferencia de prensa el dirigente político sostuvo que, si este grupo va a presentar la demanda, “que lo haga rápido” pero “presenten las pruebas”. En ese contexto, también informó que como si demandarán como movimiento, deben presentar su personería jurídica, a su representante legal y sus fuentes de financiamiento.

Flores instó a los miembros del círculo a que “vean el video antes”, pues “no les vaya a salir el tiro por la culata”, ya que en el boletín que este grupo publicó en redes sociales catalogan al partido FMLN como “una fuerza delincuencial”. En ese sentido, Flores informó que la militancia “se está preparando para demandarlos, porque nuestra militancia no es delincuente, el partido no es un movimiento delincuencial, eso lo tienen que demostrar también”.

Flores destacó que no sabe a ciencia cierta si esta demanda la utilizan para intimidar o callar al FMLN. Pero, lo cierto, dijo, es que no los callarán ni a él ni a su militancia. “No sé si van a intimidar al secretario general del principal partido de oposición; no me van a intimidar, no me van a callar ni a mí, ni a mi militancia, ni a los simpatizantes, ni al pueblo, no pretendan callar al pueblo, escúchenlo”, arremetió Flores.

Flores recordó una frase del actual presidente de la República, Nayib Bukele, cuando señaló que todo funcionario debe escuchar al pueblo, incluso, reclamos serios y duros, y jamás reclamarle, sino cumplir.

En ese contexto, comentó Manuel Flores “un opositor no está para echarle flores al gobierno, un opositor está para observar, para decir las cosas que están mal, porque para decir las cosas que también están ellos (el círculo)”. Por eso, instó Flores, “cuando vayan a poner la demanda, vean bien el video. Solo mencioné un nombre, con nombre y apellido, uno, y ese que mencioné es el único que no ha hablado”, comentó.

El dirigente político, de hecho, sólo mencionó un nombre (Juan Contreras), en la entrevista del 15 de octubre en Grupo Megavisión. pero “eso es verdad, ahí trabaja en la Asamblea (Legislativa) como asesor, ahí están todos los datos, pídanlos, es el único que mencioné, ahí está, no he dicho mentiras”, recordó Flores.

El “Círculo de Reflexión Política” lo conforman Mélida Villatoro, Nelson Flores, Mauricio Rodríguez, Rafael Góchez, René Martínez, Juan Contreras, Aldo Álvarez y Oscar Martínez Peñate. Todos, aliados del Gobierno.

Convención del FMLN

Manuel Flores informó que el próximo 7 de diciembre se llevará a cabo en Usulután la Convención del FMLN, donde se decidirá si participar en las elecciones de 2027, así como los cargos a optar y representar a los salvadoreños en diferentes espacios públicos.

“La historia les está demostrando que teniendo el control de toda la Asamblea (Legislativa) han sido tan inútiles que no han resuelto los problemas de la gente: calles abandonadas, no hay empleo, todo caro, el campesino abandonado, no hay inversión, el país más endeudado, el país con menos crecimiento, despidiendo médicos, ¿y de qué les sirvió tener 57 diputados? de nada”, enlistó Flores en su conferencia de prensa de este lunes.

También cuestionó el trabajo de las alcaldías, ya que ganaron la mayoría de municipalidades y los territorios están “abandonados”. “El grito del pueblo es desesperante y se centran únicamente en un microespacio que es el centro histórico y algunas zonas de turismo que allí sí le han metido plata”, concluyó el dirigente político.

En esa convención, el FMLN decidirá si participará en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa, concejos municipales y la Presidencia de la República.

