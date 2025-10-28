Campeonato cubano de béisbol se congela en plena batalla

Compartir

La Habana/Prensa Latina Por Boris Luis Cabrera

La 64 Serie Nacional de Béisbol, ya vencido su ecuador competitivo, hará una pausa obligada esta semana ante el inminente impacto del huracán Melissa sobre el territorio cubano, con especial fuerza en la zona oriental.

A medio camino del calendario, el campeonato llega con un aire espeso y contradictorio: un espectáculo aún vibrante, pero salpicado por baches que duelen tanto como los ponches con bases llenas. El béisbol sigue siendo —pese a todo— la respiración diaria de un país que se mide en lanzamientos y se emociona con batazos.

Matanzas, el equipo de la constancia y el coraje, lidera el torneo con récord de 26 victorias y 14 derrotas, aunque ha flaqueado en los últimos días: apenas cuatro triunfos en sus 10 partidos más recientes y una sorpresiva derrota ante los colistas de La Isla, su primera subserie perdida de toda la campaña.

Los Cocodrilos, con promedio defensivo de .980 y un pitcheo sólido de 3.92 carreras limpias por juego, sobreviven a la ausencia de varias de sus figuras estelares, guiados por el temple y la disciplina que los caracteriza.

Detrás, a solo medio juego, respira el milagro de Holguín, uno de los relatos más dulces del torneo. Los Cachorros batean .318, ganan partidos cerrados, y su as Michel Cabrera encabeza la liga en victorias (6) y coquetea con el liderato de salvados (7). Su combinación de garra y constancia los mantiene a tiro de la cima, amenazando con morder la gloria.

En la estela de los punteros, Las Tunas cumple su profecía de crecimiento: comienza lento y termina imparable. Los Leñadores promedian .312 al bate, su cerrador Alberto Pablo Civil ya acumula ocho salvamentos y su cuerpo de pitcheo ha logrado estabilizar un conjunto que año tras año se las arregla para competir hasta el final.

