Real Madrid refuerza primer puesto en Liga española de fútbol

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El Real Madrid reforzó su primer puesto en la Liga española de fútbol, con una victoria de 2-1 ante el Barcelona por la jornada 10 y en el primer clásico de la temporada.

El francés Kylian Mbappé dio diferencia a los merengues al minuto 22, pero un tanto de Fermín López (38) niveló las acciones y antes de visitar los vestuarios el inglés Jude Bellingham (43) acabó por decantar el triunfo del lado blanco.

La formación de Xabi Alonso alcanzó los 27 puntos frente a 22 de los azulgranas, segundos del campeonato y con dos unidades de ventaja frente al Villarreal, vencedor el sábado 2-0 del Valencia (18 de la clasificación).

El Rayo Vallecano (séptimo del campeonato) ganó 1-0 al Alavés (12) con un gol del brasileño Alemao en el descuento final (90+1), el Celta de Vigo (13) consiguió su primer éxito en esta Liga, al batir 3-2 al Osasuna (14) como visitante y el Mallorca (16) y el Levante (15) empataron 1-1.

Atlético subió al cuarto puesto

Atlético de Madrid venció este lunes a Betis dos goles por uno y subió al cuarto puesto en la Liga española de fútbol.

Apenas al minuto tres el argentino Giuliano Simeone inauguró el marcador, tras asistencia del capitán Koke Resurrección, y Álex Baena dobló la diferencia al 45+1.

Ambos equipos estaban con resultados idénticos hasta el momento, solo separados por la diferencia de goles, pero ahora los colchoneros ascendieron a la cuarta posición, con 19 puntos.

En cambio, los béticos se quedan en el sexto lugar con 16 rayas, y opciones de momento de disputar competiciones europeas la próxima campaña.

Al frente de la clasificación general se encuentra Real Madrid, que tras imponerse la víspera 2-1 en el Super Clásico del fútbol mundial ante Barcelona le saca cinco puntos a su odiado rival (27 por 22).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...