Página de inicio » Deportes » Real Madrid refuerza primer puesto en Liga española de fútbol

Real Madrid refuerza primer puesto en Liga española de fútbol

Administraador 28 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Real Madrid refuerza primer puesto en Liga española de fútbol 281 Vistas

Compartir
        

Madrid/Prensa Latina

El Real Madrid reforzó su primer puesto en la Liga española de fútbol, con una victoria de 2-1 ante el Barcelona por la jornada 10 y en el primer clásico de la temporada.

El francés Kylian Mbappé dio diferencia a los merengues al minuto 22, pero un tanto de Fermín López (38) niveló las acciones y antes de visitar los vestuarios el inglés Jude Bellingham (43) acabó por decantar el triunfo del lado blanco.

La formación de Xabi Alonso alcanzó los 27 puntos frente a 22 de los azulgranas, segundos del campeonato y con dos unidades de ventaja frente al Villarreal, vencedor el sábado 2-0 del Valencia (18 de la clasificación).

El Rayo Vallecano (séptimo del campeonato) ganó 1-0 al Alavés (12) con un gol del brasileño Alemao en el descuento final (90+1), el Celta de Vigo (13) consiguió su primer éxito en esta Liga, al batir 3-2 al Osasuna (14) como visitante y el Mallorca (16) y el Levante (15) empataron 1-1.

Atlético subió al cuarto puesto 

Atlético de Madrid venció este lunes a Betis dos goles por uno y subió al cuarto puesto en la Liga española de fútbol.

Apenas al minuto tres el argentino Giuliano Simeone inauguró el marcador, tras asistencia del capitán Koke Resurrección, y Álex Baena dobló la diferencia al 45+1.

Ambos equipos estaban con resultados idénticos hasta el momento, solo separados por la diferencia de goles, pero ahora los colchoneros ascendieron a la cuarta posición, con 19 puntos.

En cambio, los béticos se quedan en el sexto lugar con 16 rayas, y opciones de momento de disputar competiciones europeas la próxima campaña.

Al frente de la clasificación general se encuentra Real Madrid, que tras imponerse la víspera 2-1 en el Super Clásico del fútbol mundial ante Barcelona le saca cinco puntos a su odiado rival (27 por 22).

Tags

Ver también

Campeonato cubano de béisbol se congela en plena batalla

Compartir        La Habana/Prensa Latina Por Boris Luis Cabrera La 64 Serie Nacional de Béisbol, ya vencido …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.