Presupuesto de 2020 esta basado en las necesidades de la gente y en la transparencia, afirma Carolina Recinos

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La comisionada Presidencial de Operaciones y de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos dijo este martes que el presupuesto general de la nación para 2020 esta enfocado en las principales necesidad de la población y se ha constituido con “total transparencia”.

“Este Gobierno además de inclinar el recurso económico hacia las necesidades y las demandas reales de la gente, esta cumpliendo con su compromiso de transparencia. No más partida secreta, no más gastos no auditables, no más abusos de los recursos del Estado, y con eso el presidente (Nayib) Bukele sienta un precedente: se puede trabajar y se puede conducir el Estado sin abusar de los recursos del mismo”, afirmó la funcionaria.

Recinos catalogó el presupuesto 2020 como un instrumento que esta preparado para conducir la economía de este país y enrumbarla al crecimiento. “Hemos trabajado de forma participativa con todos los ministros. Se ha presentado un documento que es eficiente, que paga todo, que cubre todo; pero que sobre todo ha puesto los énfasis en aquellas demandas de la gente y en las promesas de nuestro presidente”, afirmó.

Para la comisionada, lo más importante es que los énfasis del primer presupuesto de la administración del presidente Nayib Bukele responden a las demandas más sentidas de la población, por eso se enfoca en la seguridad, la salud, la educación, sin menoscabo de las otras carteras; “porque todas las demandas son importantes”, dijo, y agregó que los enfoques principales están centrados en darle dignidad a la gente, “que eleve su calidad de vida”.

Una de esas medidas para transparentar los fondos del presupuesto 2020 es la desaparición de la partida de gastos reservados, conocida popularmente como “partida secreta”, y la reducción del gasto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) a $17.5 millones, dijo Recinos. “Estos van a ser auditables”, agregó.

“Se esta eliminando en el año 2020 la partida de gastos reservados. Venimos del período del señor Mauricio Funes de $70 millones anuales, discrecionales; luego en el gobierno anterior, $32 millones anuales. ¿Qué hace nuestro presidente? Elimina totalmente la partida contable, la partida secreta, además se queda con la mitad para los gastos de inteligencia”, destacó en entrevista televisiva.

El presupuesto 2020 asciende a 6,426 millones de dólares, de este monto se incrementa la partida de Educación de $997 millones a $1,039 millones; Defensa Nacional pasa de $145.2 millones a $172 millones; mientras de Justicia y Seguridad Pública pasa de $426 millones a $474 millones. Salud, en tanto, pasa de $668 millones a $755 millones. A los montos de seguridad se le incrementan los provenientes de la Contribución Especial, que para 2020 se espera que suba $129 millones.

Recinos explicó que en Educación el incremento en la asignación también aumenta la participación del PIB en este rubro. “Vamos a crecer el 3.75 % respecto al PIB y eso es inédito, de verdad, darle dinero a Educación. Encontramos casi más de 400 escuelas en un estado deplorable”, afirmó la funcionaria, quien explicó que casi $29 millones de esa partida de Educación van a ser destinados a construir escuelas.