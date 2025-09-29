Presupuesto 2026 debe priorizar salud, educación y seguridad: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@ÐiarioCoLatino

Mañana 30 de septiembre se cumple la fecha límite para que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto general de la nación 2026; en ese sentido, Manuel Flores, secretario general del FMLN, señaló que se debe reforzar la educación, salud y seguridad.

“Antes de presentar el presupuesto 2026, que mañana finaliza por ley, quisiéramos escuchar a los diputados y al gobierno, dar una explicación del por qué no cumplieron lo que prometieron en el presupuesto 2025, Manuel Flores en conferencia de prensa de este lunes en referencia a los múltiples préstamos que otorgó la Asamblea Legislativa al Gobierno para incluso gasto corriente, cuando dijo el año pasado que no se iba a necesitar de préstamos.

Flores sostuvo que la ciudadanía debe exigir transparencia al Gobierno. “Es importante que el presupuesto lo den a conocer, que lo transparenten, que digan en qué se van a gastar los impuestos del pueblo”.

A juicio de Flores, el área de Salud, Educación y Seguridad deben ser los rubros que se deben priorizar para el próximo año y por lo tanto, se debe reflejar en sus presupuestos. También, alertó que se debe conocer los presupuestos de la Fuerza Armada, de publicidad y de Casa Presidencial.

“Hay que ver primero cuánto le van a dejar en el presupuesto de salud y educación, y también cuánto le van a aumentar a la Fuerza Armada, a Publicidad. Lo más importante es que nos den un informe de cuántas transferencias hubieron hacia Casa Presidencial, hacia Comunicaciones y hacía Publicidad. Eso quisiéramos saber”, dijo el dirigente político.

Se prevé que el Ministerio de Hacienda presente el presupuesto 2026 este martes; para luego ser enviado a la Comisión y hacer los estudios de las diferentes carteras de Estado.

