Autoridades detienen a presunto responsable del homicidio en Apopa

29 septiembre, 2025

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

En horas de la noche del domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio en Apopa, San Salvador Oeste. La víctima al parecer fue un hombre de 24 años de edad, quien presentó lesiones causadas por una botella en diferentes partes del cuerpo.

“Las investigaciones revelan que el hombre estuvo bebiendo alcohol con unos sujetos”, comentó la PNC a través de sus redes sociales.

El presunto hechor fue identificado como Henry Bladimir Guandique Jiménez, de 27 años de edad. La institución policial señaló que se trata de la pareja de la víctima y la razón por la cual cometió el crimen fue por una supuesta infidelidad.

Jiménez “andaba bebiendo y comenzaron una discusión (con la víctima) por una infidelidad, Guandique Jiménez lo atacó con una botella de vidrio causándole la muerte”.

