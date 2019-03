Presidente electo concilia con Eugenio Chicas y pide disculpas

Yaneth Estrada

@caricheop

Bajo el argumento de “no tener tiempo para continuar el juicio por calumnia”, el presidente electo Nayib Bukele concilió con el exencargado de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, a quien le tendrá que pagar 50 mil dólares por daños.

“Nosotros estamos muy satisfechos como familia, es una victoria en el sentido que puedo reivindicar mi nombre, puesto que el hecho no tenía ningún fundamento“, comentó Eugenio Chicas, quien fue acompañado en los tribunales por su esposa, madre y la suegra.

Chicas interpuso la demanda contra Nayib Bukele, en el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla, el 18 de octubre de 2017, luego que el exalcalde de San Salvador lo acusó, durante una entrevista televisiva, de “violar a una menor”. Asimismo, se acordó una disculpa pública y no volver a referirse al tema.

Disculpa pública

“Por este medio hago una disculpa pública al señor Eugenio Chicas por las opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a tocar el tema”, fueron las palabras de Bukele, ahora presidente electo, con lo cual se dio por satisfecho el exvocero de la presidencia.

Bertha María de León, abogada defensora de Bukele, aseguró en redes sociales que “el juez primero de sentencia de Santa Tecla decretó sobreseimiento definitivo a favor de Nayib Bukele, en el caso de Eugenio Chicas. Se autorizó conciliación entre las partes“.

Sin embargo, en horas de la mañana, y sin sus apoderados legales, Nayib Bukele dijo que le pediría al juez que lo declarara culpable, porque no tenía tiempo para estar ante los tribunales. “Si esto implica que me pongan una condena, no me importa, realmente no es una condena importante, nos pondrán una multa no se de cuanto, la mandamos a pagar en la tarde”, fueron sus primeras declaraciones ante la prensa.

Además, el presidente electo consideró que el litigio podría extenderse hasta seis meses más, si se toma en cuenta que quien saliera perdedor en el caso podría apelar a instancias superiores la resolución judicial.