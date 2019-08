Presidente Bukele anuncia becas universitarias para hijos de policías fallecidos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Quiero anunciarles que todos los hijos de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que han dado su vida en combate, tendrán becas universitarias completas, manifestó el presidente de la República Nayib Bukele, durante la entrega de las medallas al mérito policial.

“Vamos a conseguir una pensión vitalicia para las madres, compañeros de vida de los hombres y mujeres que han caído sirviendo a nuestro país en la corporación policial, porque el futuro que sus seres queridos nos ayudaron a construir, es también para sus familias e hijos”, externó el presidente Bukele.

El jefe de Estado junto a las autoridades de la PNC y el Ministerio de Seguridad entregaron la máxima condecoración policial a 74 agentes de la institución, entre ellos 32 homenaje póstumo, para quienes perdieron su vida en el cumplimiento del deber.

Los familiares de los agentes fallecidos recibieron la categoría cruz de oro, como reconocimiento a su labor y actos heroicos dentro de la institución. Entre ellos está Carla Ayala quien fue asesinada en diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año en la sede del ex-GRP.

“Nuestro país está en deuda con ustedes, deben sentirse orgullosos que tuvieron ese héroe con ustedes y van a ser recordados por siempre. No habrá premio, reconocimiento y diploma que vayan a quitar esa tristeza, desconsuelo y sufrimiento de los familiares que han perdido a sus seres queridos”, agregó el presidente. Según el mandatario, no hay reconocimiento que quiten la tristeza de los familiares de los agentes que han perdido la vida, ser policía requiere no solo de la vocación, sino también estar dispuesto a dar la vida si es necesario por los demás.

Bukele agradeció el trabajo de la corporación policial que con el apoyo de la Fuerza Armada han reducido los homicidios considerablemente. “Este es el trabajo más noble de todos y así debería ser reconocido, cuando alguien decide ser policía es porque tiene algo en su mente y en su corazón, que quiere proteger a los demás”, enfatizó.

Con la entrega de reconocimientos al mérito policial finaliza la semana de conmemoración al XXVII aniversario de fundación de la PNC, la cual fue creada el 18 de agosto de 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz. De los 74 reconocimientos: 37 son de oro, 10 de plata y 27 bronce. La distinción de la Orden del Mérito Policial Cruz de Oro, Plata y Bronce es otorgada por decreto legislativo, aprobado en noviembre de 1997 para el personal operativo, administrativo y particulares que han hecho acciones heroicas, sobresalientes; así como a quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber. Una de las medallas de oro fue entregada al filántropo Howard Buffet, hombre altruista y comprometido con el desarrollo y modernización de la PNC, como la construcción y equipamiento del Centro de Investigación Forense de la División de Policía Técnica Científica (DPTC).