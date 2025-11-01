PNC detiene en Rosario de Mora a sujeto por intento de homicidio 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Santiago Alexander Ramírez Ramírez, quien presuntamente lesionó con un corvo a un joven de 23 años en varias partes del cuerpo, mientras estaba en una vela.

Según la institución policial, el hecho ocurrió en el km 12 de calle principal del caserío Amate Blanco, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.

El sujeto será remitido por intento de homicidio, mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial y su condición es estable.