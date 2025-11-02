Tonacatepeque celebra la Calabizua 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98 <

Esta noche, las calles de Tonacatepeque son tomadas por personajes mitológicos de El Salvador para comer ayote para el camino, mino, mino.

El distrito de Tonacatepeque, de San Salvador Este desarrolla su Calabizua, un evento que reúne tradición, cultura y ayote.

La sede distrital elaboró 900 ayotes para repartir a más de 10 mil habitantes y visitantes. Los habitantes y los turistas disfrutaron de diferentes carreteras que participan en un concurso donde premia la creatividad, originalidad y cultura.

El cipitío; La sigüanaba, la llorona, el padre sin Cabeza, el cadejo, el griton, el diablo son algunos de los personajes que recorrieron una vez más las calles de Tonacatepeque.