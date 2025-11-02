Tonacatepeque celebra la Calabizua 

El distrito de Tonacatepeque, de San Salvador Este desarrolla su Calabizua, un evento que reúne tradición, cultura y ayote.
La sede distrital elaboró 900 ayotes para repartir a más de 10 mil habitantes y visitantes. Los habitantes y los turistas disfrutaron de diferentes carreteras que participan en un concurso donde premia la creatividad, originalidad y cultura.
El cipitío; La sigüanaba, la llorona, el padre sin Cabeza, el cadejo, el griton, el diablo son algunos de los personajes que recorrieron una vez más las calles de Tonacatepeque.
