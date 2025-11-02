Página de inicio » Nacionales » Tonacatepeque celebra la Calabizua 

Tonacatepeque celebra la Calabizua 

Redacción Nacionales 1 noviembre, 2025 Nacionales, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en Tonacatepeque celebra la Calabizua  53 Vistas

Compartir
        
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98 <
Esta noche, las calles de Tonacatepeque son tomadas por personajes mitológicos de El Salvador para comer ayote para el camino, mino, mino.

El distrito de Tonacatepeque, de San Salvador Este desarrolla su Calabizua, un evento que reúne tradición, cultura y ayote.

La sede distrital elaboró 900 ayotes para repartir a más de 10 mil habitantes y visitantes. Los habitantes y los turistas disfrutaron de diferentes carreteras que participan en un concurso donde premia la creatividad, originalidad y cultura.

El cipitío; La sigüanaba, la llorona, el padre sin Cabeza, el cadejo, el griton, el diablo son algunos de los personajes que recorrieron una vez más las calles de Tonacatepeque.

Tags

Ver también

Silvio Rodríguez se despide de Latinoamérica en Cali, Colombia

Compartir        Bogotá/Prensa Latina Frente al público de la ciudad de Cali, que en Colombia merece el …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.