Silvio Rodríguez se despide de Latinoamérica en Cali, Colombia

Bogotá/Prensa Latina

Frente al público de la ciudad de Cali, que en Colombia merece el sobrenombre de la Sucursal del Cielo, se despide hoy el cantautor Silvio Rodríguez de una gira que lo llevó a escenarios de cinco países de Latinoamérica.

La presentación del representante de la nueva trova cubana en la capital del departamento Valle del Cauca tendrá lugar en la Arena Cañaveralejo, con capacidad para más de 15 mil personas.

Su concierto anterior fue también en suelo neogranadino el pasado viernes, en la ciudad de Medellín, en el Estadio Polideportivo de Envigado, al que sus seguidores abarrotaron.

Allí sedujo, como lo hiciera 15 años antes en esa misma urbe, con composiciones antológicas como “Canción del elegido”, “Historia de las sillas”, “Ala de Colibrí”, “Sueño con Serpientes”, “Pequeña serenata diurna”, “Unicornio”, “Te amaré”, y “Ángel para un final”, entre otras.

También incorporó otros temas icónicos de compatriotas suyos como “Te perdono”, de Noel Nicola, y “Yolanda”, de Pablo Milanés.

Con las emociones a flor de piel, los asistentes al espectáculo se fusionaron en un coro multitudinario, sobre todo cuando interpretó Ojalá y el Necio, piezas ya infaltables en su repertorio.

Rodríguez deleitó a un público que en todo momento lo reciprocó con aplausos atronadores, gritos ensordecedores, exclamaciones de bravo, por eso no fue de extrañar que la despedida del bardo se volviera inconcebible para sus fans, quienes pedían por más canciones al final de la noche.

La gira del cantautor por Latinoamérica comenzó de manera oficial el 19 de septiembre de 2025 con un concierto en La Habana, Cuba.

Luego continuó en escenarios de Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, países en los que recibió vastas muestras de cariño y admiración.

