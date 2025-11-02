Denuncia plan para desestabilizar elecciones en Honduras

Compartir

Redacci´n Diario Co Latino

@DiarioCoLatino

El fiscal general de #Honduras, @johelzelaya, presentó audios relacionados con la denuncia de un plan para desestabilizar el proceso electoral en el país centroamericano elaborado entre una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, un jefe de bancada del Congreso Nacional, ambos por el Partido Nacional de Honduras, y un alto oficial de las Fuerzas Armadas.

“Las grabaciones demuestran plenamente una asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo para alterar la voluntad popular”, declaró Zelaya

El fiscal general aseguró, al finalizar la rueda de prensa, la veracidad de los audios y la continuidad de los procesos en curso relacionados con la investigación y afirmó que “el delito de traición a la patria se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena”.

Varias entidades y personalidades de la región se han solidarizado con el gobierno de Honduras que el 30 de noviembre tiene previsto la realización de elecciones generales.

