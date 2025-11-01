Página de inicio » Nacionales » Tonacatepeque se prapara para la Calabiuza 

Tonacatepeque se prapara para la Calabiuza 

Redacción Nacionales 1 noviembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Tonacatepeque se prapara para la Calabiuza  211 Vistas

Compartir
        
Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este día en Tonacatepeque, San Salvador Este, se realizará la tradicional Calabiuza. La sede distrital y los habitantes se preparan para la noche llena de cultura, mitología y ayotes o calabazas.

Serán 900 ayotes que se preparan para ser repartidos a los habitantes desde las 3 de la tarde. Se prevé que sea más de 10 mil porciones, según confirmó Jaime Rivera, miembro de la sede distrital y organizador de la Calabiuza.

Los jóvenes habitantes del distrito realizan este festival como una forma de expresar la identidad y cultura del país; algunos le ponen un toque de adrenalina para darle más dinámica al festival. Durante la mañana, los jóvenes últimaban detalles en la elaboración de las carretas. Serán 14 carretas las que participan en el recorrido por las diferentes calles de Tonacatepeque.

Tags

Ver también

PNC detiene en Rosario de Mora a sujeto por intento de homicidio 

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Santiago Alexander Ramírez …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.