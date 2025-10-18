PNC detiene a mujer que habría inyectado veneno a su prima 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó la detención de una mujer que envenenó a su prima en Sensuntepeque, Cabañas. Según las autoridades el hecho sucedió a inicios del mes, pero fue hasta el 14 del mismo, que la víctima falleció. La razón del envenenamiento, según la PNC fueron por celos.

A través de sus redes sociales, la institución policial rectificó la publicación del martes 14 de octubre, ya que ese día, se informó que en todo el país, no se habían registrado homicidios; ese día, falleció la víctima por envenenamiento, su nombre no fue informado por las autoridades.

“Informamos de un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas Este”, encabezó la publicación de la corporación policial. “La víctima es una mujer de 18 años a quien el pasado 02 de octubre, su prima le inyectó veneno, pasó consulta el día siguiente, le recetaron medicamentos, pero el día 10 de octubre se sintió mal y fue ingresada en el hospital de Sensuntepeque con diagnóstico de intoxicación o probabilidades de envenenamiento”, informó.

Sin embargo, cuenta la PNC, que el 11 de octubre fue referida al Hospital Saldaña en San Salvador ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos; pese a los esfuerzos lamentablemente falleció el día 14 del presente mes, “la causa fue intoxicación por bipiridilo, de forma intencional por tercera persona”.

Según la investigación, informó la PNC, Norma Leticia Rodríguez Rodríguez, de 29 años de edad, la inyectó con este químico que es altamente tóxico, debido a celos, ya que la víctima era la actual pareja de su ex novio identificado como Adelmo Enrique Méndez Rodríguez. Ambas personas fueron capturados en vías de investigación en el cantón Río Grande de Sensuntepeque.

Esta rectificación de homicidio no es la primera que pasa en el mes, el pasado 15 de octubre, la PNC rectificó que el 12 de octubre sí hubo un homicidio. La víctima fue una mujer de 27 años, quien el pasado 12 de octubre fue estrangulada por su compañero de vida, que luego ocultó el cuerpo dentro de una fosa y fue encontrado este 15.

El responsable fue capturado en Pasaquina, La Unión, se trata de Mario Antonio Tenise, Berry de 43 años, quien intentaba escapar a Nicaragua con sus dos hijos sin portar ningún documento de ellos. Este sujeto tiene antecedentes criminales desde 2005 por: homicidio en grado de tentativa, portación, tenencia o conducción de armas de guerra. El sujeto será remitido por homicidio.

En lo que va de octubre, la PNC registra 7 homicidios a escala nacional. En 2025, la PNC registra 56 homicidios, la mayoría de estos son por riñas o por personas que beben bebidas embriagantes.

