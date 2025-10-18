Cuatro familias evacuadas y un fallecido dejan lluvias en la zona oriental

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Cruz Roja Salvadoreña reportó la recuperación del cuerpo sin vida de José Noel Velásquez, de aproximadamente 23 años, quien fue arrastrado por una fuerte corriente debido a las lluvias, en el lugar conocido como La Marquesa, sobre la carretera Ruta Militar, en Santa Rosa de Lima, La Unión. El cadáver fue encontrado bajo un vehículo en el barrio El Calvario, La Unión.

Según las primeras informaciones, la víctima intentó cruzar el paso inundado cuando la corriente lo sorprendió y fue arrastrado varios metros, sin embargo, las personas del lugar no pudieron auxiliarlo.

Asimismo, socorristas de Cruz Roja evacuaron cuatro familias de la colonia Santa María, en Santa Rosa de Lima, La Unión, a causa que el lugar donde residen fue inundado por las recientes lluvias.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) retiró un árbol caído sobre la vía en la Ruta de Las Flores, tramo Salcoatitán, Sonsonate, asimismo, el personal trabajó en la remoción de un derrumbe en la carretera Panamericana desvío hacia Ciudad Arce, La Libertad.

Mientras que, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil reportó un árbol caído sobre una vivienda en la colonia San Antonio Abad, San Salvador; además, las calles de acceso al caserío San Chico, cantón San Antonio, y el caserío San Luis, cantón El Conacaste, en Comasagua, La Libertad, fueron afectadas por un derrumbe provocado por las lluvias.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, explicó que el país está en la recta final de la época lluviosa, en los últimos días se ha tenido bastante humedad del Pacífico, por influencia de vaguadas y bajas presiones.

“En el Atlántico, estamos monitoreando una baja presión que tiene 30% de probabilidad de desarrollo, aún está muy lejana, en el Pacífico se mantiene un sistema en vigilancia, una baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que ha disminuido a 20% para los próximos 2 y 7 días, es la que mantiene activa la Zona de Convergencia Intertropical, aportando humedad y generando lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en El Salvador”, sostuvo.

López indicó que para los próximos días se tendrán lluvias durante las tardes y noches, las cuales podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica, probablemente para la última semana de octubre empezar la transición a la época seca y se espera el primer viento norte.

