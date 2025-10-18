Mónica Saca, de VIJOSA, recibe  premio “Mujer Líder en la Industria 2025”

Compartir

«BRILLAMOS JUNTAS»: el mundo necesita de nuestra magia

En el foro Liderazgo Femenino de la ASI

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) entregó el premio “Mujer líder en la Industria 2025”, a Monica Saca, Directora Corporativa de Laboratorios VIJOSA, durante el foro Liderazgo Femenino.

“Este reconocimiento lo recibo en representación del liderazgo femenino de VIJOSA, compuesto por mujeres comprometidas y talentosas… mujeres que me inspiran”, dijo Saca en su discurso de aceptación del reconocimiento.

Y es que en VIJOSA creen que la salud es el corazón de la responsabilidad social y año con año reafirman el compromiso con la concientización, a través de múltiples alianzas con entidades claves.

VIJOSA también realiza campañas que inspiran, educan y acompañan a las mujeres.

“Creemos que unir esfuerzos para salvar vidas y cuidar es una forma de transformar”, agregó Saca.

El premio a VIJOSA se da en el marco de la Novena edición del Foro de Liderazgo Femenino, de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

Este premio destaca su sobresaliente trayectoria de 29 años en el sector farmacéutico salvadoreño.

“En una industria como la farmacéutica, donde la innovación, la disciplina y la excelencia son esenciales, las mujeres en VIJOSA hemos demostrado ser agentes de cambio, aportando visión estratégica y un compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestra sociedad”, añadió Saca.

Este premio es un recordatorio de que, cuando una mujer lidera, abre camino para muchas más y confirma que la voz, la empatía y la determinación tienen el poder de transformar industrias, comunidades y generaciones enteras.

Este 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para crear conciencia sobre la enfermedad, promover la prevención, la detección temprana y el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos.

