Marvin Aguilar pide a la familias Muray Meza no desalojar a las comunidades de la costa de La Unión

Compartir

Redacción Diario Co Latino

@DiarioCoLatino

El antropólogo y analista político Marvin Aguilar pidió a la famila Murray Meza, del grupo AGRISAL, no desalojar a las familias de las comunidades de la zona costa del departamento de La Unión. “No pueden ustedes llegar y desalojar a toda esa gente que fue instalada allí después de la guerra”, dijo el antropólogo en Encuentro con Julio Villagrán.

Aguilar explicó que esas familias que están asentadas en la costa, zonas que que los empresarios las reclaman para desarrollar proyectos turísticos, llegó como resultado de los acuerdos de paz, que fueron trasladados de varios campos de refugiados en Honduras y Nicaragua, por lo que pidió a las familias Murray Meza y Villatoro no expulsar a las comunidades de la zona costera de la Unión. Hoy está ocurriendo lo que sucediendo hace 200 años, cuando llegaron los españoles y obligaron a los lencas abandonar sus tierras en Usulután, San Miguel y La Unión.

Aguilar sugiere a la familia Murray Meza que incluya en esos proyectos de desarrollo a las comunidades en relación de «ganar ganar».

“Qué debe hacer una familia que quiere hacer negocio y hacer dinero en la zona, darle una colonia a esa gente, residenciales, y capacítenlos para que trabajen en sus hoteles, en sus negocios, pero no los echen”, expresó el analista político.

“A mi me parece que debe desarrollarse el turismo, yo lo continuaría, pero no con las injusticias que lo están haciendo en oriente”, expresó.

Un trifinio en el Golfo de Fonseca

Marvin Aguilar vaticinó que el aeropuerto en La Unión será un fracaso, no va a servir, por lo que sugirió crear el “Trifinio del Golfo de Fonseca”, en el que participen El Salvador, Honduras y Nicaragua, y con ello se dan pasos para la integración.

Un trifinio como el de Metapán (El Salvador) que lo comparten con Guatemala y Honduras, lo mismo en el Golfo, debería de trabajarse, sugirió Aguilar.

Esa debería ser una zona libre, así, los que vuelen a nicaragua y a Honduras aterricen en el nuevo aeropuerto que están construyendo, sugirió.

El puerto de San Lorenzo, Corinto y el puerto de la Unión, deben ser un hub logístico, una gran bodega para distribuir desde allí, lo que sería un gran despegue económico en esa zona. Para ello, el gobierno debería sentarse con Xiomara Castro y Daniel Ortega para crear ese trifinio, añadió.

Tema PARLACEN

El antropólogo criticó a los asesores del gobierno porque no le pudieron explicar cómo salirse del PARLACEN. “Ayer (el jueves) Karina Sosa los dejó desnudos. Es que para salirse del PARLACEN tenés que esperar los momentos adecuados. Podés salirte ya,pero no salirte ya”.

“Cómo es que la Asamblea anula una elección popular”. Eso no puede hacerse, por eso es que El Salvador puede abandonar el Parlamento Centroamericano, hasta que concluyan su periodo los que han sido electos para tal fina, de lo contrario no pueden hacerlo.

Alerta ante elección 2027

Marvin Aguilar alertó que en las elecciones de 2027 el Tribunal Supremo Electoral planea implementar el voto electrónico, el cual ya no será secreto porque el Centro de Cómputo qué va a manejar ese software sabrá por quien votó cada ciudadano. De ser así, esa elección sería inconstitucional, porque la Constitución dice que el voto es igualitario, universal y secreto. “Ni el peor dictadura en el mundo se ha atrevido a semejante babosada”, dijo

“El presidente Bukele, si quiere ser reconocido internacionalmente, estas elecciones en las que el va a ganar para quedarse para siempre, tienen que ser las más limpias posibles, las más transparentes, lo menos cuestionables posible”, expresó el antropólogo.

“Si eliminan la papeleta ya no hay que participar en nada, dejen que participen ellos en todo, porque ellos van a ganar, porque van a tener ese software y pueden eliminar al Frente, a Vamos”, sobre todo porque no permitirán que se supervise ese software. Aguilar trajo a cuenta que ni las auditorias en el voto electrónico en las elecciones pasadas no se pudo hacer porque está reservado para siete años.

Modelo Bukele

El analista político dijo que el modelo de Bukele está fundamentado en amor, miedo, odio resentimiento y nostalgia.

El Régimen de excepción, dijo, ha servido para generar miedo. Miedo a no opinar, a no exponerse.

Mientras que el odio, lo desarrolla un grupo de generadores de contenido, en contra de los que no piensan como ellos.

Hay dos pensamientos en la mente del humano, que viene de la época primitiva, explicó Aguilar, el nómada y el sedentario, es decir, izquierda y derecha. Por lo tanto, ninguno de los dos bandos debe descalificar al otro.

Por eso es que se le acusa a Bukele de facista, porque quiere hacer desaparecer al oponente político, un ejemplo claro es la amenaza del grupo de “intelectuales” que pedirán la desaparición de ARENA y el FMLN.

Este grupo, dijo, Aguilar, ignoran que hay miembros de Nuevas Ideas que han pactado con pandillas, por lo que si esos son los motivos, también deberían pedir la anulación de Nuevas Ideas.

Finalmente, Aguilar dijo que el modelo de Bukele solo tiene un resultado que exhibir, que es la seguridad, que logró pactando con pandillas, pacto que traicionó y luego los metió presos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...