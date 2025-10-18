PSG rescata un punto ante Strasbourg y sigue líder del fútbol francés

París/Prensa Latina

El Paris Saint-Germain (PSG) conservó este viernes la punta del fútbol francés in extremis al empatar 3-3 con el visitante Strasbourg en el comienzo de la octava jornada del fútbol francés, tras ir detrás 1-3.

En un Parque de los Príncipes abarrotado y alegre como de costumbre, pero también incrédulo por momentos, los aficionados parisinos celebraron temprano el gol de Bradley Barcola en el minuto seis, uno de los jugadores recuperados de la enfermería por el técnico Luis Enrique, lejos de imaginar lo que vendría.

Un doblete del argentino Joaquín Panichelli, en los minutos 26 y 49, y la diana del belga Diego Moreira (41) voltearon la pizarra para poner al Strasbourg en la cima de la Ligue1, pero el portugués Gonçalo Ramos de penalti (58) y el joven de 19 años Senny Mayulu (79) propiciaron la paridad rojiazul.

El PSG llegó a 17 puntos, seguido por su rival de turno a solo uno y quedó la puerta abierta para que mañana Francia tenga otro líder, ya que los dos Olympique, de Marseille (15) y de Lyon (15), son favoritos en sus choques con Le Havre y Nice, respectivamente.

Pese al escape de dos puntos, los monarcas defensores de la Ligue1 y de la Champions vieron en acción a varios de sus estelares que se perdieron encuentros previos, como los atacantes Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Barcola.

