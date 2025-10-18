Página de inicio » Deportes » Programación de la 17 fecha del Apertura 2025

Programación de la 17 fecha del Apertura 2025

Redacción Deportes
La décima séptima fecha del Apertura 2025 se ha programado toda para este fin de semana. Tres partidos serán jugados este sábado y tres el domingo.

En esta fecha, Alianza, Luis Ángel Firpo y Club Deportivo (FAS) buscarán el triunfo para mantenerse en los tres primeros lugares. Alianza viene dolido, pues, a pesar de haberse clasificado primero a la siguiente fase, el domingo pasado fue derrotado por los Jaguares de Metapán, por lo que buscará desquitarse contra el Hércules, el otro equipo capitalino.

Mientras que Isidro Metapán, CD Cacahuatique y Municipal Limeño, vienen sumando puntos, para colarse entre los clasificados.

En la misma condición está el Club Deportivo Águila, quien, a pesar de estar en la cacilla 8 en la tabla de posiciones, tiene dos partidos pendientes, que lo podría catapultar un par de cacillas arriba.

Todos los equipos, en especial el Águila, ya cuenta con todos sus seleccionados, por lo que se espera un mejor rendimiento

Partidos sábado

Zacatecoluca contra FAS, a las 3:00 p.m.

Alianza contra Hércules, a las 6:00 p.m.

Inter FA contra Isidro Metapán, a las 7:30 p.m.

Partidos domingo

Fuerte San Francisco contra Luis Ángel Firpo, a las 3:00 p.m.

Cacahuatique contra CD Platense, a las 3:00 p.m.

Municipal Limeño contra CD Águila, a las 3:20 p.m.

Tabla de posiciones

1. Alianza FC                                        36 puntos

2. Luis Ángel Firpo                               34 puntos

3. CD FAS                                              33 puntos

4. Isidro Metapán                                30 puntos

5. CD Cacahuatique                             23 puntos

8. Municipal Limeño                            20 puntos

7. Platense                                            18 puntos

8. Águila FC                                            17 puntos

9. Inter FA                                               14 puntos

10. Hércules                                            11 puntos

11. Fuerte San Francisco                      10 puntos

12. Zacatecoluca FC                                 9 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique        9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán         8 goles

