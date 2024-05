Padre Menjívar invita a conocer del Señor

Samuel Amaya

El padre Nelson Menjívar presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su reflexión invitó a los feligreses a conocer verdaderamente al Señor para conocer la salvación.

Esto se logra con la fidelidad hacia el señor predicando la palabra a los demás, según comentó el padre durante el evangelio. “Es necesario que le hagamos caso a aquellas palabras del señor de permanecer más tiempo para tener una mejor comprensión de los misterios de la fe”.

El líder religioso sostuvo cuando lo han invitado a abordar temas como el que este domingo tocó, pregunta a los feligreses sobre qué hace de novedad el cristiano en el mundo “a veces no logramos responder eso , nos quedamos con cosas más elementales, más de la tangente, pero no logramos dar una respuesta sobre qué es verdaderamente ser cristianos”.

“Alguno podría decir que ser cristiano es únicamente ser buena gente también, es parte de ello, pero no es lo esencial, ser cristiano significa lo que la misma palabra dice, conocer a Jesucristo; si no conocemos a Jesucristo con toda la intensidad de su vida, no podríamos llamarnos, como tal, cristianos”, concluyó.