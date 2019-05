Óscar Ortiz pide cordura en las internas

@DiarioCoLatino

El aspirante a la Secretaría General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, informó que enviará una carta al secretario general del partido para demandar que se mantenga la cordura, esto ante las “calumnias” creadas para desprestigiar su candidatura.

“Siempre he estado convencido que el ejercicio interno es democrático, abierto que hay que hacer en todos los partidos y que lo que tiene que estar en el centro son las propuestas a los militantes y al país en los próximos años, por lo tanto, creo que es totalmente equivocado montar este tipo de campaña y sobre todo valiéndose de los recursos de la estructura del partido”, dijo el candidato a Secretario General del FMLN.

Ortiz dijo que hay una campaña contra él, que está vinculado a sectores empresariales, que usa la vicepresidencia de la República como base de campaña y financiar a dos candidatos departamentales, lo que rechazó rotundamente.

“Ustedes me han conocido en estos cinco años como vicepresidente, mis cinco periodos como alcalde municipal y siempre he sido una persona muy abierta y activa.

En un partido de izquierda realmente democrático, no caben este tipo de prácticas”, lamentó.

“Cuando se recurre a esto, es la falta no solo de argumentos sino de propuestas, (es porque hay) hay grupos dentro del partido que están desesperados, que quieren tener a toda costa el control de la estructura, que no quieren cambiar, que quieren seguir con este tipo de estructura del pasado que ya no responde las nuevas demandas y expectativas que un partido de izquierda coherente y con ética debe tener”, agregó.