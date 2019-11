Organizaciones sociales elaboran propuesta de política pública en seguridad

@DiarioCoLatino

Organizaciones de la sociedad civil presentaron la propuesta de una política pública en seguridad a fin de incidir proactivamente en las propuestas del nuevo gobierno y mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña.

«No se puede hablar de un Plan Territorial si no se tiene un enfoque de derechos humanos, de género o diversidad, no estamos jugando, necesitamos acciones concretas y reales, no solo fotografías y discursos en redes sociales», dijo Bianca Rodríguez, directora de Comcavis Trans.

La propuesta que “plasma la prevención de la violencia y delincuencia, atención a las víctimas, además de hacer nuevas recomendaciones estratégicas para el financiamiento y la participación ciudadana, fue entregada a Sandra Ágreda, subdirectora de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, del Ministerio de Justicia.