Organizaciones consideran que ataque a Venezuela quebranta el derecho internacional

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las organizaciones que conforman la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) rechazaron las operaciones militares y bombardeos de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, por afectar directamente a la población civil y constituir una agresión a la soberanía de los pueblos, la paz regional y al respeto del derecho internacional.

La FIDH y sus organizaciones en las Américas señalaron que este tipo de agresiones ignora principios fundamentales como la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la solución pacífica de controversias, lo cual incrementa las tensiones regionales y agrava las crisis humanitarias y los desplazamientos forzados.

Asimismo, indicaron que dichos ataques constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de los principios que consagran la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado, y el principio de no intervención.

“La erosión del sistema democrático y las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, no autorizan a ningún Estado, incluido Estados Unidos, a intervenir de manera contraria al derecho internacional, como lo hace con sus ataques en el Caribe, más aún cuando el presidente estadounidense ha declarado abiertamente que su ataque está motivado en la recuperación del petróleo que les fue robado”, expresó la FIDH.

Las organizaciones integrantes de la FIDH hicieron un llamado a la comunidad internacional, los organismos multilaterales y a los Estados de la región a rechazar cualquier forma de agresión contra Venezuela, a promover salidas diplomáticas y a priorizar la protección de la vida, los derechos humanos y la paz regional.

“Las acciones de Estados Unidos constituyen un peligroso precedente, no solo en las Américas, sino para el mundo entero, que requiere una respuesta contundente de la comunidad internacional, son preocupantes las declaraciones de amenaza de agresión del presidente Trump en contra de los presidente de Colombia, México y Cuba, así como asegurar que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no sea cuestionado”, enfatizó.

Las organizaciones reiteraron que las políticas de agresión tienen impactos humanitarios severos, vulneran derechos económicos y sociales y agravan las condiciones de vida de millones de personas, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales de los Estados.

La federación externó que los bombardeos y operaciones militares unilaterales no son herramientas legítimas para la resolución de conflictos; históricamente han derivado en graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y escenarios de impunidad.

“La región latinoamericana no puede volver a ser tratada como un teatro de operaciones militares al servicio de intereses geopolíticos externos; los ataques indiscriminados de Estados Unidos constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza, así como una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución”, recalcaron las organizaciones parte de la FIDH.

