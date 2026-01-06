Durante Navidad y año nuevo disminuye en 10% fallecidos en accidentes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, destacó que del 22 de diciembre al 2 de enero se ha tenido una reducción del 10% en la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito, y una disminución del 5% con respecto al año 2024.

“Hemos visto un comportamiento que se ha mantenido a lo largo de todo el año 2025. Hay una reducción en la cantidad de muertes por accidentes, que muchas veces son ocasionadas por la imprudencia y la falta de seguir la normativa”, expresó.

Sin embargo, se ha tenido leves aumentos de siniestros viales y lesionados por accidentes, lo cual puede ser al incremento del parque vehicular, el cual crece en promedio un 8.5 % anualmente, es decir, que todos los años se van agregando alrededor de 130,000 vehículos, en este momento en el país hay dos millones de vehículos.

Reyes atribuyó la reducción de fatalidades por siniestros viales a las reformas de la normativa de tránsito que se hicieron recientemente, que incluía un incremento en el costo de las multas.

En el balance final de los incidentes atendidos durante el Plan Fin Año 2025 se contabilizan 1,492 accidentes de tránsitos, mientras que, el año anterior fue de 1,270 siniestros viales; debido a esta causa resultaron 1,000 personas lesionadas y en 2024 la cifra fue de 788. En 2025 fueron detenidos 76 personas por conducción peligrosa versus 94 del año pasado.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que durante las festividades de Navidad y año nuevo se registraron 36 rescates acuáticos simples y 70 profundos, satisfactoriamente no hay registrado ningún fallecido en las playas del país ya sean públicas ni privadas.

“Tuvimos algunos casos como en el río Lempa, donde una persona en estado de ebriedad se adentró demasiado, fue arrastrado y lamentablemente falleció, lo mismo pasó con una persona en el lago de Ilopango, no atendió las recomendaciones, falleció; también una menor murió en una piscina de un balneario en Mercedes Umaña, Usulután”, expresó.

Amaya dijo que este año se han implementado nuevas estrategias, como utilizar vehículos para hacer rondas en cada una de las playas, donde hay ranchos, hoteles y restaurantes, lo cual ha permitido llegar muy rápido a los rescates.

Entre tanto, el director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, enfatizó que durante la Navidad y año nuevo atendieron 35 incendios en vehículos, 3 incendios forestales, 69 estructurales, 42 en basureros y 203 en maleza.

Desde el 24 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 el Ministerio de Salud atendió 83,422 emergencias y se brincaron 179,869 consultas, un incremento de atenciones en los diferentes sitios turísticos, uno de los lugares con mayor afluencia de personas fue la villa navideña, en el centro de San Salvador.

