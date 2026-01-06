Primera semana de 2026 culminó con 178 siniestros viales

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reportó un promedio de 45 accidentes de tránsito diarios durante los primeros cuatro días de 2026, lo que representa un incremento del 24 % en comparación con el mismo período de 2025. Los motociclistas siguen siendo los usuarios más vulnerables en los siniestro viales.

La Cruz Roja Salvadoreña, seccional Metapán, informó la mañana del lunes 5 de enero sobre la atención de un percance vial que involucró a motociclistas, ocurrido en la calle que conduce a San Jerónimo, en el sector conocido como cuesta El Camalotio.

Según detalló la institución, al llegar al lugar los socorristas evaluaron a un hombre y una mujer; sin embargo, ambas personas ya no presentaban signos vitales.

También, en El Congo, Santa Ana, Cruz Verde Salvadoreña atendió en la noche del domingo a un motociclista lesionado sobre el km 45 carretera antigua a Santa Ana.

Además, tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito entre dos motocicletas registrado en la carretera que conduce del distrito de Alegría a Berlín, en Usulután.

Las estadísticas oficiales reflejan la alta vulnerabilidad de los motociclistas. De los 178 siniestros viales registrados en lo que va de 2026, 46 involucraron a estos usuarios. En 2025, se contabilizaron 3,811 accidentes de motocicleta de un total de 22,265 siniestros, los cuales dejaron 517 personas fallecidas.

ONASEVI señala que la distracción del conductor fue la principal causa de los accidentes que afectaron a motociclistas, con un 23 % de los casos, seguida por la invasión de carril (15 %) y la velocidad excesiva (11 %).

