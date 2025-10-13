Siniestros viales aumentan 9%: Reportan 1,659 detenidos por conducción peligrosa

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reportó que, hasta la fecha, se contabilizan 1,659 detenidos por conducción peligrosa, una reducción del 7% respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, las autoridades alertan sobre un incremento del 9% en los siniestros viales, los cuales han dejado 9,985 lesionados y 917 fallecidos en lo que va del año.

Durante la madrugada del sábado 11 de octubre se registró un accidente mortal en el kilómetro 3 de la carretera de San Salvador hacia Comalapa. Equipos de Comandos de Salvamento emplearon herramientas hidráulicas para liberar al conductor y su acompañante, atrapados en el vehículo. Según el cuerpo de socorro, el copiloto murió de forma instantánea, mientras que el conductor fue arrestado por evidentes signos de ebriedad.

Entre las principales causas de fallecimientos por siniestros viales se mantiene la distracción al conducir, con 318 casos, seguida por la velocidad excesiva, que ha cobrado 192 vidas, y la invasión de carril, con 125 víctimas mortales. En cuanto al tipo de percance, las colisiones representan el 36.1% de las muertes, los atropellos el 39.1%, y los vuelcos el 16.5%.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable. De 3,390 accidentes registrados con este tipo de vehículos, 373 resultaron fallecidos y 3,181 lesionados. Las principales causas entre este sector incluyen distracción, invasión de carril, falta de distancia reglamentaria, exceso de velocidad y desobediencia a las señales de tránsito.

Asimismo, los peatones representan una alta proporción de víctimas, con 360 fallecidos en lo que va de 2025, mientras que 27 ciclistas también han perdido la vida en hechos viales.

San Salvador se mantiene como el departamento con mayor número de siniestros, con un total de 5,670 casos registrados.

