Indignación en redes sociales por captura de rescatistas de APROAVES

Compartir

Por Saúl Méndez

Colaborador

El pasado 9 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de José Edgardo Kamen Mejía y Erika Carla Juárez, fundadores de la Asociación Protectora de Aves de El Salvador (APROAVES), una organización no gubernamental dedicada al rescate, cuidado y liberación de aves silvestres en el país.

La Fiscalía acusa a los rescatistas de hacerse pasar por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Por ello, serán procesados por los presuntos delitos de hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de fauna protegida. Durante el operativo, la FGR reportó la incautación de más de 200 especímenes de fauna silvestre.

No obstante, familiares y colaboradores de la asociación rechazaron las acusaciones y calificaron la captura como una injusticia. La hija de los fundadores defendió públicamente la trayectoria de sus padres, asegurando que la familia Kamen “ha dedicado su vida al rescate, rehabilitación y liberación de aves silvestres en El Salvador”.

“Miles de personas han sido testigos de esta labor: voluntarios, vecinos, amigos, estudiantes y familias que han apoyado este esfuerzo por salvar vidas. En nuestra página de Facebook están las evidencias de años de trabajo real, liberaciones y rescates con el único propósito de proteger la vida”, expresó la hija de los rescatistas.

Añadió que “no es la primera vez que intentan destruirnos. Hace tres años quisieron cerrar el primer refugio de APROAVES, buscando impedir que siguiéramos rescatando”.

En mayo de 2024, la organización denunció que el MARN había intentado intervenir en sus labores de rescate y liberación de aves “para obtener protagonismo público a costa del trabajo de la asociación”.

En aquel comunicado, APROAVES advirtió que “ese interés repentino no respondía a un deseo genuino de colaboración, sino a un afán de control y envidia hacia nuestros logros”.

La asociación también subrayó que las ONG existen precisamente para cumplir funciones que las instituciones del Estado no pueden o no quieren realizar. “APROAVES ha operado con transparencia, con registros técnicos de cada ave ingresada, y está legalmente constituida y registrada en el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, el MARN pretende someternos a su control, atentando contra nuestra independencia”, señaló el documento.

La hija de los fundadores denunció además que sus padres han sido acosados y amenazados por traficantes de fauna silvestre, quienes ahora, según dijo, buscan destruir su reputación. “Hoy enfrentamos algo aún más grave: acusaciones falsas impulsadas por los verdaderos depredadores de fauna, aquellos que han lucrado con el sufrimiento de las aves y para quienes la labor de mis padres era un obstáculo”, afirmó.

En redes sociales, usuarios y simpatizantes del proyecto expresaron su indignación y enviaron mensajes de apoyo a la familia, criticando la versión oficial difundida por la FGR y medios afines al gobierno.

Varios internautas recordaron que funcionarios públicos habían respaldado a APROAVES en el pasado, entre ellos el diputado Christian Guevara, quien en 2022 llamó a apoyar al refugio, aunque no ha emitido declaraciones sobre el caso.

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, también colaboró en operativos conjuntos con APROAVES para combatir el comercio ilegal de aves, pero, tampoco ha manifestado su postura tras las capturas. Lo mismo ocurre con la diputada Ivonne Hernández, quien anteriormente reconoció la labor del refugio, mientras que ahora el aparato comunicacional gubernamental intenta deslegitimar el trabajo de la asociación.

Familiares y colaboradores piden justicia para los rescatistas, recordando que su labor ha sido sostenida por años de esfuerzo y sin apoyo estatal. “Mis padres buscaron colaboración, pero fueron ignorados una y otra vez. Aun así, nunca se rindieron. Trabajaron sin recursos, con fe y sacrificio. Hoy siento miedo e impotencia al ver cómo destruyen el sueño de mi familia y su vida dedicada a proteger nuestra fauna”, lamentó la hija de los detenidos.

Lo último

Al cierre de esta nota El Diario de Hoy (EDH) logró verificar que los esposos José Edgardo Kamen y Erika Carla Juárez fueron liberados en horas de la tarde, en la delegación policial de El Penalito en Lourdes, Colón. Sin embargo, la audiencia inicial en el caso Aproaves sigue en pie, y fue programado para el 14 de octubre en el Juzgado Décimo Segundo de Paz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...