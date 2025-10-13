BRP alerta sobre recorte social y aumento de deuda y gasto militar

Compartir

Presupuesto 2026

Saúl Méndez

Colaborador

El Ministerio de Hacienda presentó el pasado 30 de septiembre el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $10,555.6 millones. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) cuestionó que el proyecto de presupuesto para 2026 «no aborda los graves problemas sociales y económicos» que enfrenta el país.

El ministro Jerson Posada Molina informó que la propuesta representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025. Según el titular de Hacienda, el presupuesto 2026 destina un total de $3,886.9 millones a los sectores de educación, salud y seguridad pública.

“En el ramo de Educación se tendrá una asignación de $1,524.7 millones, con un aumento del 6.9% respecto a 2025; mientras que el sector Salud recibirá $1,325 millones, un 12.3% más que este año. Finalmente, el área de seguridad y defensa contará con $1,037.2 millones, lo que representa un incremento del 14.8% respecto al presupuesto anterior”, detalló Posada.

No obstante, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) cuestionó que el proyecto de presupuesto para 2026 «no aborda los graves problemas sociales y económicos» que enfrenta el país. En cambio, señaló que aumenta el gasto militar y el endeudamiento público.

“El Presupuesto no contribuye a dinamizar el consumo ni la inversión pública y privada, ni a mejorar los servicios públicos, en un contexto donde la pobreza ha crecido tres puntos porcentuales desde 2019, año en que Bukele inició su mandato”, afirmó el movimiento.

Según el movimiento, el mayor gasto se concentrará en el pago de la deuda pública, que representará el 22% del total. Sin embargo, dado que el 62 % corresponde al pago de intereses que no reduce el saldo de la deuda, esta continuará creciendo en 2026. Además, el Gobierno prevé desembolsos de 41 préstamos por un total de $1,373 millones y recurrirá nuevamente a fondos de las AFP.

Además, el presupuesto registra la supresión de plazas en diversas carteras de Estado como el Ministerio de Educación, el cual sufrirá la supresión de 115 plazas laborales. También se registra la reducción de fondos en programas clave como Desarrollo Integral de Primera Infancia, Ampliación de la Oferta Educativa de Educación Media, Salud y Nutrición Escolar y Atención a Centros de Desarrollo Infantil.

Asimismo, el BPR llamó la atención en el presupuesto asignado a la Universidad de El Salvador, dónde se le recortan $1.6 millones, y se congelan recursos destinados a educación media y al programa de Infraestructura y Equipamiento.

En el área de salud, se aplican recortes al programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria y a FOSALUD. Además, no se especifica un monto asignado al Hospital Rosales, y se mantiene congelado el financiamiento del programa Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la red de establecimientos de salud. La salud pública continuará desatendida, advierte el BPR.

El movimiento también hizo mención de los cambios presupuestarios para el Ministerio de Agricultura, el cual también enfrenta una reducción de $8 millones. «Esto pese a la crisis que atraviesa el sector agropecuario, el desempleo rural y el encarecimiento de los alimentos, que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos», explicó la organización.

«El Ministerio de Obras Públicas se le recortan $26 millones, a pesar del deterioro de la infraestructura. La ANDA eliminará 503 plazas, lo que agravará la crisis del agua. Además, se congelan los recursos del Instituto de Desarrollo de la Mujer», según el Bloque.

«Mientras las áreas sociales y productivas sufren recortes, el gasto militar aumenta en $21 millones y la Presidencia de la República se asigna $9 millones adicionales», cuestionaron.

“El Presupuesto 2026 refleja claramente las prioridades del régimen, centradas no en el desarrollo económico ni en las necesidades del pueblo, sino en el gasto militar y la propaganda presidencial, orientada a promover valores conservadores”, advirtió el BRP.

“El pueblo debe organizarse y luchar contra las malas acciones del Gobierno, que no busca el bienestar de la mayoría, sino el enriquecimiento de una minoría millonaria, incluida la propia familia gobernante”, concluyó el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

