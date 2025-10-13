Países Bajos más cerca del Mundial de Fútbol 2026

Ámsterdam/Prensa Latina

La selección de fútbol de Países Bajos derrotó este domingo 4-0 a su similar de Finlandia en las eliminatorias europeas y despejó más el camino rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Los dirigidos por Jacob Friis mantuvieron su invicto con cinco triunfos y un empate para totalizar 16 puntos y seguir en la cima del grupo G, con grandes aspiraciones de conseguir el cupo directo a la cita del orbe.

Desde la primera mitad los Tulipanes, tres veces medallistas de plata en mundiales, marcaron su territorio en el Johan Cruijff Arena con goles de Donyell Malen, Virgil van Dijk y Memphis Depay, este último de penal, para tomar una ventaja suficiente.

Cody Gakpo, en el segundo tiempo, completó la goleada sobre una asistencia de Xavi Simons, para beneplácito de la fanaticada que inundó las tribunas.

En esta misma jornada Polonia, segundo de la llave con 10 unidades empatado con Finlandia, chocará con Lituania (3), cuarto por encima de Malta (2).

