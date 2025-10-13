Los Jaguares ponen un alto a los elefantes

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El equipo de los elefantes perdió por la mínima frente a los jaguares del Isidro Metapán, el sábado pasado, uno de los tres partidos de la decimosexta fecha del Apertura 2025 del fútbol de la primera División. El resto de equipo, menos Águila y Fuerte San Francisco jugaron el domingo 12 de octubre.

Los albos del Alianza traían una racha de diez partidos ganados al hilo, y no solo estaban en la primera casilla de la tabla de posiciones, sino que hasta clasificados a la liguilla, por lo que se esperaba un triunfo más. Sin embargo, los jaguares hicieron valer la localía y su dominio en el “Jorge Calero Suárez”.

El gol del Metapán lo consigue al minuto 52, tras un error de la defensa alba, por medio del colombiano Jonathan Urrutia, uno de los que están entre los primeros seis en goleo con seis tantos.

Con el triunfo, el Metapán vuelve a alimentar las esperanzas en su afición de subir a las primeras posiciones en las próximas fechas.

Mientras tanto, Luis Ángel Firpo y el CC FAS también obtuvieron los tres puntos, y con ello seguir en el puesto segundo y tercero de la tabla de posiciones, respectivamente.

Los resultados

Luis Ángel Firpo derrota 3 a 0 al Cacahuatique

CC FAS se impuso 2 a 1 al Municipal Limeño

Isidro Metapán se impuso 1 a 0 al Alianza FC

CD Platense empata a 2 con el Inter FA

Hércules derrota 2 a 2 al Zacatecoluca

Tabla de posiciones

1. Alianza FC 36 puntos

2. Luis Ángel Firpo 34 puntos

3. CD FAS 33 puntos

4. Isidro Metapán 30 puntos

5. CD Cacahuatique 23 puntos

8. Municipal Limeño 20 puntos

7. Platense 18 puntos

8. Águila FC 17 puntos

9. Inter FA 14 puntos

10. Hércules 11 puntos

11. Fuerte San Francisco 10 puntos

12. Zacatecoluca FC 9 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique 9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán 8 goles

4. Yan Maciel, CD FAS 6 goles

5. Jhonatan Urrutia, Isidro Metapán 6 goles

