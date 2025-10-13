Página de inicio » Deportes » Los Jaguares ponen un alto a los elefantes
La defensa del Alianza no pudo contener al colombiano Jonathan Urrutia, del isidro Metapán, quien hace el gol del triunfo para los jaguares. Foto Diario Co Latino /Cortesía

Los Jaguares ponen un alto a los elefantes

Administraador 13 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Los Jaguares ponen un alto a los elefantes 440 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

El equipo de los elefantes perdió por la mínima frente a los jaguares del Isidro Metapán, el sábado pasado, uno de los tres partidos de la decimosexta fecha del Apertura 2025 del fútbol de la primera División. El resto de equipo, menos Águila y Fuerte San Francisco jugaron el domingo 12 de octubre.

Los albos del Alianza traían una racha de diez partidos ganados al hilo, y no solo estaban en la primera casilla de la tabla de posiciones, sino que hasta clasificados a la liguilla, por lo que se esperaba un triunfo más. Sin embargo, los jaguares hicieron valer la localía y su dominio en el “Jorge Calero Suárez”.

El gol del Metapán lo consigue al minuto 52, tras un error de la defensa alba, por medio del colombiano Jonathan Urrutia, uno de los que están entre los primeros seis en goleo con seis tantos.

Con el triunfo, el Metapán vuelve a alimentar las esperanzas en su afición de subir a las primeras posiciones en las próximas fechas.

Mientras tanto, Luis Ángel Firpo y el CC FAS también obtuvieron los tres puntos, y con ello seguir en el puesto segundo y tercero de la tabla de posiciones, respectivamente.

Los resultados

Luis Ángel Firpo derrota 3 a 0 al Cacahuatique

CC FAS se impuso 2 a 1 al Municipal Limeño

Isidro Metapán se impuso 1 a 0 al Alianza FC

CD Platense empata a 2 con el Inter FA

Hércules derrota 2 a 2 al Zacatecoluca

Tabla de posiciones

1. Alianza FC 36 puntos

2. Luis Ángel Firpo 34 puntos

3. CD FAS  33 puntos

4. Isidro Metapán 30 puntos

5. CD Cacahuatique 23 puntos

8. Municipal Limeño                            20 puntos

7. Platense                                            18 puntos

8. Águila FC 17 puntos

9. Inter FA 14 puntos

10. Hércules 11 puntos

11. Fuerte San Francisco 10 puntos

12. Zacatecoluca FC 9 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique  9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán 8 goles

4. Yan Maciel, CD FAS 6 goles

5. Jhonatan Urrutia, Isidro Metapán      6 goles

Tags

Ver también

Países Bajos más cerca del Mundial de Fútbol 2026

Compartir        Ámsterdam/Prensa Latina La selección de fútbol de Países Bajos derrotó este domingo 4-0 a su …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.